«أم هيثم» تحتاج إلى تجديد «التأمين الصحي» بـ 9.9 آلاف درهم

تعاني (أم هيثم - مصرية - 85 عاماً) سرطان الثدي، وتحتاج إلى جلسات علاج كيماوي وإبر من نوع خاص، وفحوص طبية دورية، كما أنها مصابة بأمراض مزمنة، منها هشاشة العظام وارتفاع الضغط والسكري، وتحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بمبلغ 9919 درهماً، ويناشد ابنها أهل الخير لمساعدته في تدبير المبلغ المطلوب، لخوفه من تعرّض حياة والدته للخطر.

وأكدت تقارير طبية صادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن المريضة تحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن، تجنباً لانتشار السرطان في بقية جسدها.

ويروي ابن المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والدته مع المرض، قائلاً: «شعرت والدتي بحمى شديدة، وتعب وإرهاق، ولاحظت وجود كتلة صلبة في الثدي الأيسر تتزايد بشكل سريع، وعندها شعرت بالخوف وأخبرتني، فذهبت بها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وأضاف: «أظهرت نتائج الفحوص الطبية إصابتها بسرطان الثدي من الدرجة الرابعة، وخضعت للرعاية الطبية لمدة يومين في المستشفى حتى استقر وضعها الصحي، ونصح الطبيب بضرورة البدء في جلسات العلاج الكيماوي فوراً، وبعد ذلك إجراء عملية استئصال».

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية كان التأمين الصحي يغطي الأدوية التي تحتاج إليها والدته لعلاج هشاشة العظام وارتفاع الضغط والسكري، لكن حالياً أصبح الأمر صعباً، حيث انتهت بطاقة التأمين الصحي ويكلف تجديدها 9919 درهماً، وقال إنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من سبعة أفراد، لافتاً إلى أنه خسر وظيفته في الشركة التي كان يعمل بها، وبحث كثيراً عن فرصة عمل أخرى لكن من دون جدوى، ما أدى إلى تدهور أوضاعه المادية كثيراً.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، من أجل توفير تجديد بطاقة التأمين الصحي لوالدته وإنقاذ حياتها من مرض السرطان.

الابن:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 7 أفراد، وخسرت وظيفتي، وبحثت عن فرصة عمل أخرى لكن من دون جدوى، وتدهورت ظروفي المالية كثيراً.