«أمنية» تحقق 7800 أمنية لأطفال مرضى منذ تأسيسها         

تمكنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من تحقيق أكثر من 7800 أمنية لأطفال مرضى، من مختلف الجنسيات والحالات الصحية، منذ تأسيسها عام 2010.

وأشاد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، بالدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسة «تحقيق أمنية» في دولة الإمارات، برئاسة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة.

وأكد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، خلال استقباله في مجلسه بمنطقة الزهراء في رأس الخيمة وفداً من المؤسسة، أن الجهود التي تبذلها المؤسسة في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى تُجسّد أسمى معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي، وتعكس القيم الإماراتية الأصيلة في العمل الخيري والإنساني.

وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الأمل لدى الأطفال المصابين بأمراض خطرة، وتُحدث أثراً إيجابياً عميقاً في نفوسهم وأسرهم، مشيداً بقيادة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان للمؤسسة، وحرصها المستمر على توسيع نطاق عملها داخل الدولة وخارجها، وتطرق الشيخ عبدالملك بن كايد إلى أهمية دعم الاستدامة من خلال الوقف المخصص للجهات الخيرية والإنسانية لما له من دور في استدامة العمل الخيري والإنساني.

وثمّن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، هاني الزبيدي، دعم الشخصيات الوطنية البارزة، مثل الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، ما يُشكّل دافعاً قوياً لمواصلة مسيرة العطاء والإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وقال إنه منذ تأسيس مؤسسة «تحقيق أمنية» عام 2010، برعاية الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، حققت العديد من الإنجازات الباهرة، بهدف منح الأمل والسعادة للأطفال المرضى داخل الإمارات وخارجها.

وأضاف أن المؤسسة تمكنت من تحقيق أكثر من 7800 أمنية منذ عام 2010 لأطفال مرضى من مختلف الجنسيات والحالات الصحية، مشيراً إلى أن المؤسسة أصبحت فرعاً معترفاً به عالمياً، وحظيت بمئات الشراكات مع مؤسسات حكومية وخاصة، إلى جانب تنظيمها فعاليات كبرى، مثل «سباق الأمنيات» سنوياً في العاصمة أبوظبي.