«أبونُهى» يعجز عن سداد 15.3 ألف درهم متأخرات دراسية لابنته

يعجز (أبونهى) عن سداد متأخرات دراسية بقيمة 15 ألفاً و335 درهماً حتى تستطيع ابنته مواصلة الدراسة في الجامعة، بسبب ظروفه المالية الصعبة، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لمساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

وقال الأب لـ«الإمارات اليوم»، إن ابنته (نهى - 19 عاماً) تخرجت في الثانوية العامة 2023 (متقدم)، وحصلت على معدل 90% لتلتحق بكلية الحوسبة المعلوماتية (تخصص الأمن السيبراني)، وحصلت على خصم من إحدى الجامعات، كما «حصلت على مساعدة من إحدى الجهات الخيرية لسداد جزء من مصروفات الدراسة، وسددت أنا الجزء الأخير من المصروفات من خلال قرض بنكي، والحمد لله حصلت ابنتي في العام الدراسي الأول على معدل تراكمي جيد جداً».

وأشار إلى أنه لم يستطع استكمال سداد المستحقات الدراسية للعام الجاري، التي بلغت 15 ألفاً و335 درهماً، بسبب الديون التي تراكمت على عاتقه، لافتاً إلى أنه يعمل في القطاع الحكومي ويتقاضى 6050 درهماً، ويعول أسرة مكونة من خمسة أبناء وزوجة (ربة منزل).

وأوضح أنه لم يعد يعرف كيفية التصرف، خصوصاً أن إدارة الجامعة أرسلت رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني، لتخبره بوقف ابنته عن الدراسة خلال العام الجديد، نظراً إلى وجود متأخرات سابقة، لافتاً إلى أنه حاول شرح الظروف التي يمر بها لإدارة الجامعة، لكن من دون جدوى.

وقال إنه لم يعد يستطيع النظر إلى ابنته بعدما خيم عليها الحزن منذ علمها بخبر حرمانها من الدراسة، حيث باتت تقضي كل وقتها في صمت طويل ولا ترغب في التحدث مع أي أحد، نظراً إلى أنها كانت تحلم منذ الصغير بدراسة هذا التخصص، وتبذل قصارى جهدها لتكون من الطلبة المتفوقين، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في سداد المبلغ المطلوب لاستكمال ابنته مشوار دراستها.

الأب:

• أعمل في القطاع الحكومي وأتقاضى 6050 درهماً، وأعول أسرة مكونة من 5 أبناء وزوجة (ربة منزل)، وتراكمت الديون على عاتقي، بعد الحصول على قرض بنكي لتعليم ابنتي.