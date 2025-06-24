«جوس» يقبع في السجن على ذمة 200 ألف درهم دية شرعية

ينفذ (جوس - هندي - 36 عاماً) عقوبة السجن على ذمة دية شرعية بقيمة 200 ألف درهم، نتيجة تسببه في موت عامل بالخطأ، من خلال إهماله وعدم قيامه بواجبات عمله.

وقال (جوس) لـ«الإمارات اليوم» إنه ترك خلفه أمّاً مريضة، وزوجة، وابناً يبلغ خمس سنوات، بانتظار عودته إليهم، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد قيمة الدية لذوي العامل المتوفى.

وشرح أنه كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص (حارس أمن)، وذات يوم طلبت منه الشركة الذهاب إلى بناية قيد الإنشاء وحراستها، لوجود معدات بناء فيها، وكان عليه - وفقاً لمهام عمله - تسجيل حضور وانصراف كل من يدخل ويخرج من البناية من العمال والمهندسين.

وتابع أن أحد المهندسين وعدداً من العمال حضروا إلى البناية، فكتب اسم المهندس فوراً، وقرر تأجيل كتابة أسماء العمال، لكنه نسي ذلك.

وبينما كان أحد العمال منشغلاً في تركيب الإنارة والأسلاك، انزلقت قدمه من الحاجز الذي كان يقف عليه وسقط أرضاً، وتبيّن، بعد معاينته من المسعفين، أنه فارق الحياة.

وبعدها بفترة سافر (جوس) إلى موطنه في إجازة.

ولدى عودته إلى الإمارات، قبل ثلاث سنوات، فوجئ بالقبض عليه وإرساله إلى مركز الشرطة بتهمة «التسبب في موت شخص بالخطأ»، وأدرك أنه تحمل المسؤولية عن موت العامل، نتيجة إهماله جزءاً أساسياً من مهام عمله، وهو تسجيل أسماء العمال، وتالياً عدم إعلام الشركة بوجود مهندس وعمال في الموقع.

وصدر حكم يلزم (جوس) بسداد الدية الشرعية، بقيمة 200 ألف درهم لأهل المتوفى.

وأكد (جوس) أن إمكاناته المالية المتواضعة لا تسمح له بتسديد قيمة الدية، شارحاً أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد قيمة الدية حتى يتمكن من العودة إلى حياته وأسرته.

«جوس»:

• تركت خلفي أمّاً مريضة، وزوجة، وابناً يبلغ 5 سنوات، بانتظار عودتي إليهم.