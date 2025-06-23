«عبدالله» يحتاج إلى 22 ألف درهم كلفة أدوية لمدة عام

يعاني (عبدالله - صومالي - 25 عاماً) تليفاً في الرئة والبنكرياس، ومشكلات في الكلية، إضافة إلى إصابته بأمراض أخرى مزمنة، وهو يحتاج إلى أدوية ومكملات غذائية طبية، من نوع خاص، مدى الحياة، تبلغ كلفتها، لمدة عام، 22 ألف درهم.

ووفقاً لمستشفى توام في العين فإن (عبدالله) يعتمد على أدويته اعتماداً كبيراً للمحافظة على استقرار حالته الصحية، لافتاً إلى أن «عدم تناولها يمثل خطورة شديدة على استقرار حالته الصحية».

وناشد (أبوعبدالله) أهل الخير مساعدته على سداد المبلغ المطلوب لشراء الأدوية والمكملات الغذائية لابنه، نظراً لظروفه المالية الصعبة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن مرض (عبدالله) وراثي، لافتاً إلى أنه مصاب بالتليف الرئوي منذ ولادته، وتابع أن إصابته بتليف في البنكرياس سببت له مشكلات صحية كبيرة في الكلية، وترافق ذلك مع تردي وضع الأسرة المالي.

وشرح أن «(عبدالله) كان يخضع للعلاج بشكل دائم، ولم نكن نعاني في تأمين كلفة علاجه، ولكن الظروف المالية الصعبة التي نمر بها حالياً تحول دوننا وتدبير المبلغ المطلوب لاستمراره في تلقي العلاج».

وأضاف أن «الكلفة الشهرية تبلغ 1833 درهماً، يحتاج إليها مدى الحياة، علماً بأن وضعه الصحي سيكون عرضة للتدهور في حال عدم استمراره في أخذ الأدوية والمكملات الغذائية».

وقال: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من زوجة وأربعة أبناء، وأعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 6000 درهم، أسدد منه 1900 درهم شهرياً لإيجار المسكن، والبقية لرسوم الدراسة لأبنائي ومصروفات الحياة ومتطلباتها اليومية، علماً بأن عليّ متأخرات دراسية لأحد أبنائي تبلغ 10 آلاف درهم، ولا أعرف كيفية تدبير هذا المبلغ في الوقت الذي أعجز عن تدبير كلفة العلاج لابني المريض، فيما أرى صحته تتدهور، يوماً بعد الآخر، لأن حياته مرتبطة بهذا الدواء والعلاج».

وتابع: «أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على توفير تكاليف علاج (عبدالله)».

«أبوعبدالله»:

• عليّ متأخرات دراسية 10 آلاف درهم، لا أعرف كيفية تدبيرها فيما أنا عاجز عن تدبير العلاج لابني المريض.