«أبوعبدالعزيز» يحتاج إلى 39 ألف درهم لمواصلة العلاج

يحتاج (أبوعبدالعزيز - إثيوبي - 68 عاماً) إلى 39 ألف درهم، لمواصلة علاجه في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لمدة عام، إذ تعرض أخيراً لوعكة صحية، تمثلت في إصابته بضيق شديد في التنفس، وفقدان الوعي، ما استدعى الاتصال بسيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وإنعاشه وإنقاذ حياته.

وقد مكث في قسم العناية المركزة خمسة أيام، أجريت له خلالها فحوص طبية وأشعة، وتبيّن أنه يعاني ضعفاً في عمل عضلة القلب، ويحتاج إلى مراقبة طبية دورية، والالتزام بأخذ العلاجات الخاصة بالقلب.

ويعاني المريض مشكلات صحية أخرى، منها خلل في عمل الكليتين، وارتفاع حاد في السكر والضغط والكوليسترول.

وتبلغ تكاليف علاجه لمدة عام 39 ألف درهم، إلا أن إمكاناته المالية المتواضعة لا تسمح له بتدبير المبلغ.

وناشد المريض أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف علاجه، حتى لا تتدهور حالته الصحية.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض أُدخل إلى قسم الطوارئ في المستشفى إثر معاناته ضيقاً شديداً في التنفس، وكان فاقداً للوعي، وبعد إنعاشه وإنقاذ حياته، مكث خمسة أيام في قسم العناية المركزة، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة، وتحسنت حالته».

وأضاف أن بعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة، تبين أن المريض يعاني ضعفاً في عمل عضلة القلب، ويحتاج إلى مراقبة وعلاجات دورية في قسم أمراض القلب، كما أنه يعاني مشكلات صحية في الكليتين، وارتفاعاً حاداً في السكري والضغط والكوليسترول.

وروى (أبوعبدالعزيز) قصة معاناته مع المرض قائلاً إنه شعر بألم شديد في صدره قبل فترة، خلال توجهه إلى العمل، رافقه شعور بالضيق وعدم القدرة على التنفس، ثم فَقد وعيه، فسارع المحيطون به للاتصال بسيارة الإسعاف، ونُقل إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأضاف: «حاول المسعفون إنعاشي في سيارة الإسعاف، وعند وصولنا إلى قسم الطوارئ، نقلتُ على الفور إلى قسم العناية المركزة في المستشفى، وبقيت تحت الملاحظة الطبية إلى أن تحسنت حالتي الصحية، وبعد معاينتي من أخصائي أمراض القلب، أخبرني بأن الأعراض التي مررت بها تؤكد وجود ضعف في عمل عضلة القلب، أدى إلى إصابتي بضيق التنفس، وفقداني الوعي، وأوصاني بالالتزام بتناول الأدوية والمراقبة الدورية»، وتابع: «أعاني مشكلات صحية عدة، مثل أمراض الكليتين والسكري والضغط و الكوليسترول، وتبلغ كلفة علاجي بالكامل 39 ألف درهم، لمدة عام، لكنني عاجز عن تدبير هذا المبلع، لأن راتبي 5000 درهم، أسدّد منه 2000 درهم شهرياً إيجار المنزل، ولدي أسرة مكونة من سبعة أفراد، وليس لدي تأمين صحي».

وناشد (أبوعبدالعزيز) أهل الخير أن يمدوا له يد العطاء، لمساعدته على تدبير كلفة علاجه، وإنقاذ حياته من المشكلات الصحية التي يعانيها.