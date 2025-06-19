«أبوزياد» يعاني سرطان الرئة ويحتاج إلى 41.6 ألف درهم للعلاج

يعاني المريض (أبوزياد - 58 عاماً - مصري) سرطان الرئة، منذ سبتمبر الماضي، ويحتاج إلى أخذ إبر من نوع خاص، ومراجعات طبية بشكل دوري بكُلفة إجمالية 41 ألفاً و625 درهماً لمدة عام، لكن ظروفه المالية لا تسمح له بتوفير تكاليف علاجه، ويناشد من يمدّ إليه يد العون والمساعدة، حتى يتغلب على المرض الذي يهدد حياته.

وحسب تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد خضع المريض لجلسات علاج إشعاعي، وحالياً يحتاج إلى استكمال علاجه بإبر خاصة بالسرطان، لكن تأمينه الصحي لا يغطي هذا النوع من العلاج.

وقال المريض (أبوزياد) لـ«الإمارات اليوم»: «عند إجراء فحوص طبية أظهرت النتائج أن لديّ ورماً في الرئة، وأعدت الفحوص مرة أخرى لكن النتيجة واحدة، ونصحني الطبيب بمراجعة مستشفى حكومي».

وأضاف: «ذهبت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وخضعت لفحص جديد من قبل الطبيب المختص وأجريت تحاليل وأشعة جديدة في قسم الأورام، وتم أخذ خزعة من الورم، لتتأكد إصابتي بسرطان الرئة مرة أخرى، ومكثت في المستشفى أربعة أيام، لتلقي العناية الطبية اللازمة».

وتابع: «بدأت العلاج الإشعاعي في المستشفى، وأكد الطبيب المعالج أن حالتي تستدعي أخذ إبر خاصة بالسرطان، ومراجعة دورية في المستشفى بقيمة إجمالية 41 ألفاً و625 درهماً لمدة عام».

وأوضح أنه أصبح عاجزاً ويشعر بيأس وضعف شديدين، نظراً إلى عدم قدرته على تدبير المبلغ المطلوب، خصوصاً أن لديه التزامات كثيرة تجاه أسرته المكونة من ثمانية أفراد ويعيشون في مصر، مشيراً إلى أنه يتقاضى 2500 درهم راتباً، يدفع منه 500 درهم لإيجار غرفة يعيش فيها، ويحاول أن يقتصد في مصروفات حياته المعيشية من أجل إرسال بعض الأموال إلى أهله.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدته في تخطي محنته حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، والتخلص من مرضه ومواصلة عمله.

المريض:

• راتبي 2500 درهم، وأدفع منه 500 درهم للإيجار، وأرسل معظم المبلغ المتبقي إلى أسرتي المكونة من 8 أفراد.