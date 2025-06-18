«دبي لرعاية النساء والأطفال» تستعرض جهود تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً رسمياً من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية، ضم رئيسة قسم خدمات المواطنين الأميركية، شارون سير، وأخصائي أول في العلاقات السياسية والاقتصادية، أسامة نجيب، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وجاءت هذه الزيارة بهدف التعرّف إلى البرامج والمبادرات التي تقدمها المؤسسة لضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب مناقشة توجهاتها المستقبلية في مجال الرعاية والتأهيل، وكان في استقبال الوفد المدير العام بالإنابة للمؤسسة، شيخة سعيد المنصوري، برفقة مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع، شمس المهيري، ومديرة قسم الدراسات والبحوث، عائشة المدفع، وأخصائي اختبارات نفسيّة، مجد النعيمي، إضافة إلى عدد من مسؤولي وموظفات الإدارات المتخصصة في المؤسسة.

واستُهلت الزيارة بجلسة استقبال في مجلس الإدارة العليا، تلاها عرض تقديمي موسّع استعرضت خلاله المؤسسة أبرز برامجها وخدماتها النفسية والاجتماعية والتأهيلية، خصوصاً تلك الموجهة لضحايا الاتجار بالبشر، ثم جولة ميدانية في مرافق المؤسسة، مثل غرف العلاج باللعب وغرف الاسترخاء، إضافة إلى الاطلاع على منهجيات الإرشاد الأسري وآليات تقديم الدعم القانوني للضحايا.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري أن هذه الزيارة تمثّل ترجمة عملية لنهج المؤسسة القائم على الشراكة والتعاون مع الجهات الدولية الداعمة لقضايا المرأة والطفل، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات مع شركاء فاعلين، مثل القنصلية الأميركية يعزز من فاعلية جهود الحماية، ويثري المنظومة الداعمة للضحايا، وقالت: «في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، نؤمن أن الحماية تبدأ من التوعية وتنتهي بإعادة التمكين، ونعمل بشغف ومسؤولية على تصميم برامج تستند إلى أفضل المعايير العالمية، بالتعاون مع شركائنا محلياً ودولياً، لضمان توفير بيئة آمنة وشاملة لكل من مرّ بتجربة مؤلمة».

واختُتمت الزيارة بتأكيد الطرفين أهمية تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير استجابات مستدامة وقادرة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وتحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة.