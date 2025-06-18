«بيت الخير» تستقبل 67 ألف رسالة تبرّع نصية منذ بداية العام

أعلنت «بيت الخير» استقبالها 67 ألفاً و79 رسالة تبرع نصية منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، بإجمالي تبرعات بلغ مليوناً و807 آلاف و985 درهماً، في تجسيد واضح لروح العطاء والتكافل المجتمعي، ويأتي ذلك ضمن جهود الجمعية لتعزيز التواصل مع المجتمع، وتشجيع المشاركة في دعم مشروعاتها الإنسانية، من خلال إتاحة خيارات متعددة للتبرع عبر المنصات الإلكترونية، وفي مقدمتها الرسائل النصية القصيرة.

وأكّد مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، أن هذه المبالغ تعكس مدى أهمية التبرع عبر الرسائل النصية كوسيلة لتعزيز التفاعل بين الجمعية وأفراد المجتمع، وقال: «تؤمن (بيت الخير) بأهمية توفير قنوات تبرع آمنة وسريعة وسهلة الوصول، بما يتيح للجمهور فرصة المشاركة في العمل الإنساني بكل ثقة ويسر وراحة، وقد أثبتت هذه الطريقة كفاءتها في تبسيط إجراءات التبرع، حيث بات بإمكان المتبرعين الإسهام في الأعمال الخيرية ومساندة المشروعات الإنسانية للجمعية في أي وقت ومن أي مكان».

وأشار العوضي إلى أنّ التبرع عبر الرسائل النصية يمثّل رابطاً إنسانياً مباشراً يصل بين نوايا الخير واحتياجات الفئات المستحقة، بفضل ما توفره هذه الخدمة من شفافية ومرونة في الأداء، منوهاً بأنّ «بيت الخير» تخصص أرقاماً للرسائل النصية القصيرة لدعم مشروعاتها الخيرية الثابتة والموسمية، وفقاً لاحتياجات كل مرحلة، وبما يواكب تطلّعات المتبرعين، حيث تستخدم هذه الأرقام في حملات مدروسة تستهدف تمويل مشروعات سقيا الماء، والطعام للجميع، والصدقة العامة، والصدقة الجارية، والمساعدات الطبية والتعليمية، إلى جانب حملات شهر رمضان، وعيد الأضحى، وغيرها من المبادرات الإنسانية.

ودعا العوضي المحسنين الكرام إلى مواصلة دعم الجمعية عبر الرسائل النصية، والمشاركة في صناعة الأثر الإنساني، فكل رسالة تفتح باب أمل وتُحدِث فرقاً في حياة من هم بأمسّ الحاجة إلى المساعدة.