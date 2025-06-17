«نسائية دبي» تطرح برنامجاً لتأهيل المختصين في الدعم النفسي

أكدت مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب، التابع لجمعية النهضة النسائية بدبي، عفراء مبارك الحاي، نجاح برنامج «التدريب المتقدم في إدارة مجموعات الدعم»، في نسخته الأولى، الذي أطلقته الجمعية، متمثلة في إدارة التدريب والاستشارات، بالتعاون مع جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية وأكاديمية الابتكار العالي «هاير انوفيشن».

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تمكين القائمين والمختصين المشرفين على هذه المجموعات، من أجل تحسين جودة حياة أفراد المجتمع وتطويرها بما يتماشى مع السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، ويدعم جهود دولة الإمارات في إسعاد المواطنين من خلال تطوير خدمات الصحة النفسية.

وقالت الحاي إن المبادرة تأتي في إطار تعزيز مهارات الأخصائيين والمشرفين على هذه المجموعات وتأهيلهم وبناء قدراتهم وتمكينهم من آليات إدارة الحالات في الجوانب النفسية والاجتماعية، لتعزيز عملية تعافي الأشخاص المشاركين في هذه المجموعات، وتجاوز الآثار السلبية واستعادة التوازن النفسي وتعزيز قدرتهم على تجاوز هذه المشكلات.

وأكدت عفراء أن البرنامج، الذي يمتد على مدار شهرين، يدعم الصحة النفسية ويفعل دورها المحوري في تعزيز التماسك الأسري، ويرسخ النسيج المجتمعي بما يضمن السعادة والاستقرار والتكامل بين أفرادها، فضلاً عن دور الصحة النفسية في تعزيز الاستقرار الذاتي الذي يسهم في إعداد أجيال فاعلة ومؤثرة إيجابياً في المجتمع.

وأوضحت أن مفهوم «مجموعات الدعم النفسي» أصبح شائعاً، وهي متنوعة بناء على الهدف منها أو طبيعة المشاركين فيها، وهي تعني تجمعات منظمة من الأشخاص الذين يمرون بتجارب مماثلة أو تحديات صحية، ليتبادلوا الخبرات، والمشاعر، والمعلومات، وتقديم الدعم المتبادل والتكيف، وذلك تحت إشراف أطباء نفسيين أو معالجين متخصصين ومحترفين.

وأضافت أن دور مجموعات الدعم يكمن في تسهيل التقاء الأشخاص الذين يواجهون المشكلات ذاتها، سواء كانت مرضية أو اجتماعية، ومن أمثلتها: مجموعات الدعم للمصابين بالأمراض المستعصية كالسرطان والإيدز، ومجموعات الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بالأمراض العقلية والنفسية والمشكلات الاجتماعية، وتأتي أهمية مجموعة الدعم في دورها في التخفيف من معاناة الشخص، وتقليل شعوره بالوحدة.

وتابعت أن البرنامج يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، عبر إعداد كوادر مؤهلة للوفاء بالحاجات المجتمعية من الكفاءات الفكرية والمهنية التي تقود المجتمع نحو تحقيق خطط التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030 لدولتنا الحبيبة.

• الدعم يستهدف المصابين بالأمراض المستعصية والعقلية والنفسية.