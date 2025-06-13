«ندى» تعاني «التهاب السحايا».. وتحتاج إلى 120 ألف درهم للعلاج

تحتاج المريضة (ندى - 35 عاماً - سورية) إلى 120 ألف درهم حتى تتمكن من تلقي العلاج من مرض التهاب سحايا المخ، لمدة ثلاثة أشهر، وهي تنتظر من يمدّ لها يد العون والمساعدة لسداد تكاليف العلاج، بسبب حالتها المالية السيئة.

وترقد (ندى) حالياً في قسم العناية المركزة في المستشفى، بانتظار نقلها إلى أحد المراكز المتخصصة في العلاج التأهيلي والوظيفي، ويُكلف علاجها 120 ألف درهم لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن وضعها المالي لا يسمح لها بتدبير هذا المبلغ كما تؤكد والدتها، لافتة إلى أن (ندى) هي المعيلة الوحيدة لها.

وأفادت تقارير طبية، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، بأن حالة (ندى) الصحية تدهورت فجأة، بعد إصابتها بعدوى فيروسية انتقلت إلى المخ، ما أدى إلى إصابتها بالتهاب حاد في سحايا المخ، وفقدانها القدرة على الحركة والنطق.

وأضافت التقارير بأن المريضة وُضعت في قسم العناية المركزة في المستشفى، لكنها تحتاج إلى الانتقال إلى أحد المراكز المتخصصة في العلاج التأهيلي والوظيفي.

وتروي والدة المريضة (ندى) لـ«الإمارات اليوم» أن ابنتها أصيبت، قبل شهر تقريباً، برشح وحمى وصداع شديد، وفقدت القدرة على التحرك بشكل طبيعي، فاصطحبتها إلى طوارئ أحد المستشفيات الخاصة القريبة من المنزل.

وأضافت أنها أخبرت الطبيب بالأعراض التي تعانيها ابنتها، فطلب إجراء فحوص وتحاليل وأشعة، ليتبين أنها مصابة بفيروس، وتابعت (أم ندى) أن الطبيب أوصى ببقاء الابنة في المستشفى، تحت المراقبة والعناية الطبية، لافتة إلى أن ابنتها تلقت العلاج، وكانت لاتزال قادرة على التحدث والتحرك بشكل طبيعي، لكن وضعها الصحي انتكس بعد ثلاثة أيام، إذ لاحظت الأم غرابة في تصرفات ابنتها، قبل أن تفقد الوعي فجأة.

وقالت: «بدأت بالبكاء لخوفي على ابنتي، وطلبت استدعاء الطبيب بسرعة، وبعد حضوره وإجراء التحاليل والأشعة، تبين أنها أصيبت بالتهاب حاد في سحايا المخ، أدى إلى فقدانها الوعي والقدرة على التحدّث أو التحرك، وقد أخبرني الطبيب بأن (ندى) تحتاج إلى الانتقال إلى أحد المراكز المتخصصة في العلاج التأهيلي والوظيفي في الشارقة، لكن كلفة هذا النوع من العلاجات تبلغ 120 ألف درهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو مبلغ كبير جداً، مقارنة بإمكاناتنا المالية السيئة».

وشرحت الأم أنها مطلقة منذ سنوات، وأن ابنتها المريضة هي المعيلة الوحيدة لها، مضيفة أن «(ندى) كانت تعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4000 درهم، تُسدّد منه 1500 درهم شهرياً لإيجار المسكن».

وناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على سداد تكاليف علاج ابنتها، وإنقاذ حياتها من المرض.

«التهاب السحايا»

عدوى تؤدي إلى التهاب الأغشية الرقيقة التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي (السحايا)، وقد يكون سببه عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية.

ويُعدّ التهاب السحايا البكتيري الأكثر خطورة، وقد يكون مميتاً إذا لم يعالج سريعاً.