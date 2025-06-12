الطفل «عبدالرحمن» يحتاج إلى عملية جراحية بـ 39 ألف درهم

تعرض الطفل (عبدالرحمن - يمني - 13 عاماً) لحادث دهس مروري، في رمضان الماضي، أثناء قيادة دراجته الهوائية، ما أدى إلى دخول قطعة حديد في أمعائه، ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة بكُلفة 39 ألف درهم، ويناشد والده أهل الخير مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

وروى والد الطفل قصة معاناة ابنه لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «في منتصف رمضان الماضي كان ابني (عبدالرحمن) يلعب مع أصدقائه في حديقة قريبة من السكن، وأثناء خروجه بالدراجة الهوائية تعرض لحادث دهس أدى إلى دخول قطعة من حديد الدراجة في أسفل البطن، ما أدى إلى تمزيق جزء من أمعائه، وتم نقله فوراً إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي».

وأضاف: «تلقى ابني العلاج اللازم وخضع لعملية جراحية عاجلة، ومكث في المستشفى أسبوعاً كاملاً تحت الملاحظة الطبية، وبعدها قرر الأطباء حاجته إلى عملية أخرى، نظراً إلى سوء حالته الصحية، تبلغ كلفتها 39 ألف درهم، وهذا المبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة».

وأشار إلى وضع كيس خارجي متصل بأنبوب داخل جسم ابنه، يخرج من خلاله فضلات الطعام.

وتابع: «يحتاج ابني أيضاً إلى مراجعات طبية مستمرة في العيادات المتخصصة، وأشعة، وتحول ظروفي المالية الصعبة دون القدرة على توفير كل هذه التكاليف».

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من 10 أفراد، منهم سبعة أبناء جميعهم في المراحل الدراسية المختلفة، لافتاً إلى أنه كان يمتلك محلاً تجارياً هو مصدر دخله الوحيد، لكنه خسر كل تجارته، وأصبح غير قادر على توفير لقمة العيش ومتطلبات الحياة لعائلته، ما اضطره إلى الانتقال مؤخراً للعيش مع أحد أقاربه، نظراً إلى عجزه عن سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه، ولا يعرف كيف يتصرف بعدما تداعت عليه كل هذه الظروف الصعبة، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير تكاليف علاج ابنه الذي يرقد على سرير المرض في المستشفى.

والد «عبدالرحمن»:

• أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 10 أفراد، منهم 7 أبناء في مراحل التعليم.