«جيري» يحتاج إلى عملية ليزر بـ 150.3 ألف درهم لإصلاح شبكية العين

تعرض (جيري - 55 عاماً - فلبيني) لمشكلات صحية في شبكية العين منذ يناير 2023، رافقت إصابته بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وكان قد خضع لعملية جراحية في العين اليُمنى لإصلاح الشبكية، إلا أن أعراضاً مشابهة للأعراض التي ظهرت عليها، ظهرت أخيراً على العين اليسرى، ما أدى إلى حدوث ضعف شديد في البصر.

ومع تدهور حالته الصحية أصيبت الشبكيتان في عينيه بخلل يستدعي إجراء عملية ليزر عاجلة لإصلاحهما، إضافة إلى حقن لمدة ثلاثة أشهر، بكُلفة إجمالية تبلغ 150 ألفاً و318 درهماً.

وناشد المريض أهل الخير مساعدته في تدبير كُلفة علاجه، وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى توام بمدينة العين، أن تأخر المريض في إجراء العملية الجراحية يعرضه للإصابة بالعتمة (العمى الدائم).

ويروي المريض قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «أعاني مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول لأكثر من 10 سنوات، وحرصت خلال الأعوام الماضية على إجراء فحوص دورية بشكل منتظم، لكن في يناير 2023 بدأت أشعر بعدم وضوح الرؤية تدريجياً، ورؤية بقع سوداء يتزايد عددها بمرور الوقت، وفي وقت الظلام أشاهد ومضات من الضوء، إضافة إلى عدم القدرة على الرؤية لمناطق بعيدة».

وأضاف: «أخذتني زوجتي إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، وأجريت العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة، ومكثت في المستشفى لمدة أسبوع لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وبعد ظهور نتائج الفحص أخبرني الطبيب المختص أنني أعاني اعتلال شبكية العين اليمنى، ما سبب انخفاضاً في الرؤية، وأخبرني بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة، لمنع تطوّر الأوعية غير الطبيعية، إضافة إلى تثبيت شبكية العين».

وتابع: «على الفور أجريت العملية، وغطى التأمين الصحي جميع التكاليف، وعندما تحّسنت حالتي الصحية أوصاني الطبيب بالمتابعة الصحية دورياً، لكن بعد مرور خمسة أشهر على إجراء العملية أصبحت أعاني صداعاً يستمر لفترات طويلة، إضافة إلى عدم قدرتي على الأكل، وإصابتي بالغثيان والترجيع، وأصبحت أعيش على المسكنات، وبالتالي فقدت القدرة على العمل وتركت وظيفتي».

واستطرد: «أصبحت زوجتي المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة من ثلاثة أشخاص، وهي تعمل في قطاع حكومي، وتتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 6900 درهم، تسدد منه إيجار المسكن».

وقال: «خلال العام الجاري، بدأت تظهر أعراض لا يمكن تحملها في العين اليسرى، ولا يمكن تخفيف حدتها بالمسكنات، وعلى الفور توجهت إلى مستشفى توام، وتم إجراء العديد من الفحوص الطبية على العينين، وأخبرني الطبيب المختص في قسم العيون بضرورة التدخل الجراحي من خلال عملية ليزر، وأخذ حقن لمدة ثلاثة أشهر، بكُلفة إجمالية 150 ألفاً و318 درهماً»، ويشعر بالحزن الشديد بسبب عدم قدرته على إجراء العملية الجراحية للعين اليسرى، نظراً إلى الوضع المالي السيّئ الذي يمر به، والذي يحول دون قدرته على توفير جزء بسيط من تكاليف العلاج.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له ومساعدته على إجراء العملية الجراحية وتوفير كُلفة العلاج.

المريض:

• زوجتي هي المعيلة الوحيدة للأسرة، وتتقاضى راتباً شهرياً 6900 درهم، تسدد منه إيجار المسكن.