«أبوعبدالله» يعجز عن سداد 90 ألف درهم متأخرات إيجارية

يعجز (أبوعبدالله - فلسطيني) عن سداد متأخرات إيجارية بقيمة 90 ألف درهم، بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمر بها بعدما فقد وظيفته، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته على تدبير المبلغ، خصوصاً بعدما أقام صاحب المسكن قضية إيجارية لمطالبته بإخلاء المنزل، ودفع المبلغ المتراكم عليه لمدة عامين.

وقال (أبوعبدالله) لـ«الإمارات اليوم»: «حصلت على وظيفة في القطاع الخاص بالدولة في 2020، براتب 6000 درهم، وتمكنت من توفير حياة مستقرة لعائلتي المكونة من خمسة أبناء وزوجة (ربة منزل)».

وأشار إلى أن الشركة التي كان يعمل فيها تعرضت لخسارة، وتم إنهاء خدماته.

وأضاف: «أصبحت أنفق من الأموال التي حصلت عليها خلال سنوات عملي السابقة، وعندما نفدت كلها، أجبرت على بيع جميع المقتنيات التي كانت لديَّ أنا وزوجتي، ومنها أرض زراعية وسيارة وذهب، حتى نتمكّن من العيش وتوفير قوت يومنا».

وتابع: «بعد نفاد كل ما لدينا من أموال وأصول، بدأت الديون تتراكم والالتزامات تتفاقم، وتزداد يوماً بعد آخر، وأصبحت عاجزاً عن سداد المتأخرات الإيجارية للمسكن، وحاولت شرح الظروف التي أمر بها للمالك، لكنه أصرّ على سداد المبلغ وأقام دعوى قضائية لمطالبتي بسداد المتأخرات الإيجارية المستحقة لمدة عامين، والتي بلغت 90 ألف درهم، إضافة إلى إخلاء المسكن».

واستطرد: «حاولت البحث عن حل لمشكلتي، وطرقت جميع الأبواب، وسلكت كل الطرق، إلا أن جميع محاولاتي باءت بالفشل».

وأشار إلى عجزه عن التصرف في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير، مساعدته على تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية.

أبوعبدالله:

. فقدت وظيفتي، واضطررت إلى بيع كل ممتلكاتي أنا وزوجتي، لتدبير نفقات الحياة، والآن نفدت كل أموالنا، ولديّ أسرة مكونة من ستة أفراد.