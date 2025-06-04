3.3 ملايين درهم قيمة مشروعات «بيت الخير» خلال عيد الأضحى

أعلنت جمعية بيت الخير عن إطلاق حملتها الموسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك بقيمة 3.3 ملايين درهم، التي تشمل ثلاثة مشروعات إنسانية رئيسة هي: كسوة العيد، والعيدية، ومشروع الأضاحي، في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر المتعففة داخل الدولة، وترسيخ قيم التكافل والتراحم المجتمعي التي تمثل جوهر رسالتها الإنسانية.

وقد خصصت «بيت الخير» مليون درهم لمشروع كسوة العيد، لتوفير ملابس جديدة لأبناء الأسر المتعففة والأيتام وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، بالإضافة إلى مليون درهم لمشروع العيدية الذي يمنح الأسر المحتاجة دعماً نقدياً يساعدهم على تلبية احتياجات العيد، كما رصدت الجمعية مبلغ مليون و300 ألف درهم لتنفيذ مشروع الأضاحي، الذي يشمل ذبح وتوزيع 2000 أضحية على الأسر المسجلة لديها، وفق الضوابط الشرعية والمعايير الصحية المعتمدة.

من جانبه أكد مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، حرص الجمعية على تنفيذ مشروعاتها الموسمية، وقال: «عيد الأضحى مناسبة عظيمة نعبر فيها عن تضامننا مع المحتاجين، وتجسيداً لهذا المعنى، نحرص في (بيت الخير) على تنفيذ هذه المشروعات الخيرية سنوياً، بالتعاون مع أهل الخير والداعمين، لتعم فرحة العيد جميع أفراد المجتمع، خصوصاً الأسر التي تعاني ظروفاً معيشية صعبة».

ودعا العوضي أهل الخير في الدولة للإسهام في دعم هذه المبادرات، مؤكداً أن التبرعات تدار بشفافية عالية وتصل إلى مستحقيها في الوقت المناسب، لتكون العيدية والكسوة والأضحية سبباً في رسم البسمة على الوجوه المحتاجة، وترجمة حقيقية لقيم العطاء والرحمة التي تميز المجتمع الإماراتي.

• الحملة تنفذ 3 مشروعات إنسانية رئيسة تشمل كسوة العيد، والعيدية، ومشروع الأضاحي.