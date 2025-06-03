«الشارقة الخيرية» تُطلق «القلوب الصغيرة» في بنغلاديش

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية إطلاق مبادرة «القلوب الصغيرة»، ضمن سلسلة «مبادرات العشر من ذي الحجة»، التي تستهدف علاج الأطفال المصابين بأمراض قلبية حرجة من خلال إجراء عمليات قسطرة وقلب مفتوح في جمهورية بنغلاديش، بكُلفة إجمالية تصل إلى 250 ألف درهم، تغطي إجراء 50 عملية بكُلفة تبلغ 5000 درهم للعملية الواحدة، ويتم إجراؤها بمعرفة الفريق الطبي المتطوع مع الحملة برئاسة استشاري قلب الأطفال بمستشفى القاسمي للأطفال والنساء والولادة، الدكتور أحمد الكمالي.

وقال رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات، علي محمد الراشدي، إن مبادرة «القلوب الصغيرة» تمثّل واحدة من أبرز المبادرات الصحية الإنسانية في هذا الموسم، مشيراً إلى أن الجمعية تنفذ هذا المشروع بشكل متواصل على مدار العام، لعلاج من يعانون تشوهات خلقية وأمراضاً قلبية تهدد حياتهم، في دول تعاني ضعفاً في البنية الطبية التخصصية.

وأضاف: «نؤمن بأن قلب طفل صغير لا يجب أن يُثقل بألم، أو عجز طبي يمكن تجاوزه بفضل الله ثم بدعم المحسنين»، مشيراً إلى أن مبادرة «القلوب الصغيرة» ليست مجرد عمليات جراحية، بل مشروع حياة متكامل يمنح الأطفال فرصة للنمو واللعب والدراسة من دون ألم، ويعيد الطمأنينة إلى قلوب أسر أنهكها الانتظار والخوف.

وأشار إلى أن الجمعية وضعت آلية دقيقة بالتعاون مع شركائها الميدانيين خارج الدولة لتحديد الحالات المستحقة، وتجهيزها لإجراء العمليات في مراكز طبية متخصصة تتمتع بالكفاءة والخبرة، وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية.

ودعا المحسنين وأهل الخير إلى المشاركة في دعم هذه المبادرة النبيلة، والإسهام في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأطفال الذين ينتظرون تدخلاً عاجلاً لإنقاذ حياتهم، مؤكداً أن التبرع متاح عبر الموقع الإلكتروني للجمعية الذي يتضمن رابطاً ذكياً يضم وسائل تبرع إلكترونية عدة، ممثلة في التحويلات البنكية والتبرع عبر البطاقة الائتمانية و«أبل» و«سامسونغ باي»، إلى جانب الشاشات الذكية المتوافرة في المراكز التجارية والأماكن العامة، إضافة إلى خدمة الرسائل النصية بإرسال كلمة «قلب» على الأرقام المخصصة لكل شريحة.

وأكد أن جمعية الشارقة الخيرية مستمرة في إطلاق مبادرات نوعية خلال موسم الـ10 من ذي الحجة، ضمن رؤيتها الشاملة في تعزيز الدور الإنساني لدولة الإمارات، وترسيخ ثقافة العطاء في مواسم الخير.

• الكُلفة الإجمالية لـ«المبادرة» تصل إلى 250 ألف درهم، تغطي إجراء 50 عملية بكُلفة 5000 درهم للعملية الواحدة.