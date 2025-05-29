تواصل فعاليات أضاحي «الهلال» على مستوى الدولة

تتواصل على مستوى الدولة فعاليات حملة الأضاحي التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لحشد الدعم لمصلحة مشروعاتها الإنسانية خلال عيد الأضحى المبارك، والمتمثلة في توزيع الأضاحي وكسوة العيد على المستهدفين داخل الدولة وخارجها.

ويستفيد من المشروعات نحو 30 ألف شخص داخل الدولة، فيما يتم تنفيذ مشروعات الأضاحي وكسوة العيد في 23 دولة في قارتي آسيا وإفريقيا.

وكانت الهيئة أعلنت - خلال مؤتمر صحافي عقدته أخيراً، لإطلاق حملة الأضاحي تحت شعار «عطاؤكم.. عيدهم» - أن ميزانية هذه المشروعات وعدد المستفيدين قابلان للزيادة بناء على دعم المحسنين والمتبرعين للحملة وتجاوبهم مع فعالياتها.

وحرصت الهيئة على تيسير التبرع لمصلحة حملة عيد الأضحى المبارك، لتعزيز روح التضامن الإنساني مع إخوتنا في العديد من الدول، لافتة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع بعثات الدولة في الخارج، لتنفيذ المشروع بصورة تحقق أهدافه.

وأكدت اكتمال ترتيباتها لتعزيز فعاليات الحملة، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ الهيئة المختلفة.

وقالت إن استراتيجيتها في ما يخص مشروع الأضاحي، تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين داخل الدولة هذا العام، حيث يتم توفير 6000 أضحية، يستفيد منها 7500 شخص في أبوظبي، و5000 في العين، و2000 في منطقة الظفرة، و2500 في دبي، و3500 في عجمان، و2500 في الشارقة، و3000 في رأس الخيمة، و2500 في الفجيرة، و1500 شخص في أم القيوين.

وحول تنفيذ مشروع الأضاحي خارجياً، أوضحت أن المشروع يأتي هذا العام في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة، تعيشها شعوب كثيرة من حولنا، نتيجة لحدة الأزمات والكوارث، وندرة الغذاء والأوضاع الاقتصادية، لذلك حرصت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي خارج الدولة، ليشمل ملايين الأشخاص في 23 دولة حول العالم.

وأكدت الهيئة أن حملة الأضاحي تستهدف تمتين جسور التواصل وتعزيز مجالات الشراكة مع الهيئات والمؤسسات والأفراد لدعم جهودها في الداخل والخارج، وتوفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة.