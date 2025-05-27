«أبوفؤاد» يعجز عن سداد 35 ألف درهم متأخرات إيجارية

تراكمت متأخرات إيجارية على (أبوفؤاد) حتى بلغت 35 ألف درهم، بسبب عجزه عن سداد أقساط إيجار المنزل الذي يقطنه مع أفراد أسرته في عجمان.

وأقام مالك المنزل دعوى قضائية لمطالبته بسداد المبلغ المطلوب كاملاً، رافضاً منحه أي مهلة إضافية.

وروى (أبوفؤاد) لـ«الإمارات اليوم» أنه يعمل في الدولة منذ أكثر من 16 عاماً، في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 6000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، ويدخر جزءاً بسيطاً منه، وينفق ما تبقى منه على أسرته.

وأضاف أنه تعرض لموقف مفاجئ، العام الماضي، أثناء قضاء فترة الإجازة الصيفية برفقة عائلته في الأردن، إذ شعر والده المسن بآلام وضيق في التنفس وتعرق شديد، وأصيب بحالة إغماء، ما استدعى حمله إلى أقرب مستشفى خاص في عمان، في أسرع وقت ممكن، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية له أخبره الطبيب بأن والده يعاني انسداداً في الشرايين التاجية، ما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية.

وتابع أن الطبيب أكّد ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لتركيب بطارية قلبية لوالده، لتحفيز قلبه على العمل، نتيجة تعرضه لتباطؤ في النبضات، وقد تم إجراء العملية، ومكث والده في المستشفى لمدة 25 يوماً يتلقى العلاج والرعاية الصحية.

وبسبب وضعه المالي المتدني، والحالة الصحية المحرجة التي يمر بها والده، قرّر (أبوفؤاد) العودة إلى الدولة وأخذ قرض بنكي حتى يتمكن من سداد كلفة العملية الجراحية، وتغطية فترة إقامة والده في المستشفى.

وأكمل أن الديون تراكمت عليه خلال العام الماضي، بسبب التزاماته البنكية، حتى أصبح عاجزاً كلياً عن سداد الإيجار.

وقال إنه حاول شرح الظروف التي يعيشها لمالك المسكن لإعطائه مهلة حتى يتمكن من سداد المتأخرات الإيجارية، أو جزء بسيط منها، لكنه رفض الاستجابة له وأقام دعوى قضائية لمطالبته بسداد المبلغ كاملاً.

وأضاف (أبوفؤاد) أنه طرق أبواب جهات خيرية عدة لمساعدته على تدبير المبلغ، لكنه لم يتلقّ رداً منها.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لأسرته، ومساعدته على سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه حتى لا تُشتت عائلته ويُصبح أبناؤه من دون مأوى.