«القلب الكبير» تنفذ 3 مشروعات إنسانية في زنجبار بـ 7 ملايين درهم

أعلنت مؤسسة القلب الكبير تنفيذ ثلاثة مشروعات إنسانية وتنموية في زنجبار، بتمويل قدره سبعة ملايين درهم، وذلك ضمن رؤيتها للتوسع في القارة الإفريقية والتصدي للتحديات الأساسية في مجالات التعليم والخدمات الصحية والتمكين الاقتصادي.

وستتولى «القلب الكبير» تنفيذ هذه المشروعات، بالتعاون مع منظمة «مايشا بورا» الإنسانية التنموية، ومنظمة «أنقذوا الأطفال»، لتوفير الدعم لأكثر من 82 ألفاً و440 مستفيداً، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل.

وقالت مديرة مؤسسة القلب الكبير، علياء عبيد المسيبي، إن المؤسسة تؤمن بأن العمل الإنساني الحقيقي لا يقتصر على الإغاثة الطارئة، بل يمتد نحو تحقيق أثر مستدام، لهذا تأتي هذه المشروعات في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، بالشراكة مع مؤسسات محلية موثوقة، لضمان نتائج ملموسة تدعم تمكين الأفراد، لاسيما النساء والشباب وتعزز فرصهم في بناء مستقبلهم.

ولمدة عام واحد ستنفذ مؤسسة القلب الكبير، بالتعاون مع منظمة «مايشا بورا»، برنامجاً للتمكين الاقتصادي يستهدف 200 من النساء والشباب العاملين في مجال زراعة الأعشاب والطحالب البحرية.

ويشمل البرنامج تدريباً فنياً على تقنيات الزراعة المستدامة واستراتيجيات تسويقية فعالة، إلى جانب تحسين ورفع مستوى إنتاج الطحالب البحرية، من خلال الزراعة التعاقدية، كما يسهم البرنامج في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق المحلية والدولية، عبر تعزيز جودة منتجات الطحالب البحرية، ويعمل على دمج المستفيدين في مجال الاقتصاد الأزرق، وتحسين القدرة التنافسية في السوق.

وستتعاون مؤسسة القلب الكبير مع منظمة «أنقذوا الأطفال» لتأهيل مدرستَي «غانا» و«شواكا» الابتدائيتين، وتحويلهما إلى مؤسسات تعليمية نموذجية، تضمن وصولاً عادلاً وشاملًا إلى تعليم عالي الجودة، وتدعم المسيرة الأكاديمية للطلبة في المنطقة، ويأتي هذا التعاون ضمن مشروع يمتد على مدى 18 شهراً.

ويستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر 1114 طالباً في مدرسة «غانا»، و957 طالباً في مدرسة «شواكا» الابتدائية، من خلال خدمة مختلف المراحل الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تشمل مرافق متطورة، ومكتبات ومختبرات علمية ومرافق رياضية، إلى جانب تعزيز التعليم الرقمي لمواكبة التحديات الرقمية، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات المستقبلية الأساسية، كما تُسهم هذه المرافق في خدمة نحو 16 ألفاً و848 طالباً في المدارس المجاورة الواقعة ضمن المناطق المحيطة بالمدرستين.