«أبوسفيان» يعجز عن سداد 12.4 ألف درهم متأخرات إيجارية

يواجه (أبوسفيان - 40 عاماً) ظروفاً مالية صعبة أعجزته عن سداد متأخرات إيجارية بقيمة 12 ألفاً و474 درهماً، للمسكن الذي يقطنه وأفراد أسرته، ورفع صاحب المنزل دعوى إيجارية لإلزامه بالدفع، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

ويروي (أبوسفيان) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كانت حياتي الأسرية مستقرة للغاية خلال السنوات الماضية، ولم نشكُ أي عراقيل أو عقبات، بعدما حصلت على فرصة عمل في شركة مقاولات، وكنت أتقاضى راتباً شهرياً 6000 درهم، تمكنت من خلاله من توفير ضروريات الحياة لعائلتي من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم».

وأضاف: «فجأة انقلبت حياتي رأساً على عقب، بإنهاء خدمتي من العمل في أكتوبر 2023، وبعدها بدأت الديون تتراكم على عاتقي، خصوصاً أنني ملزم بسداد قرض بنكي ورسوم دراسية لأبنائي».

وتابع: «أعجزتني الأزمة التي أمر بها عن سداد متأخرات إيجارية بقيمة 12 ألفاً و474 درهماً، ما اضطر صاحب المسكن إلى رفع دعوى إيجارية لإلزامي بالسداد».

وأشار إلى رفض المالك عمل تسوية للمبلغ أو إعطاء أي مهلة للسداد، موضحاً أنه طرق جميع الأبواب، وسلك جميع الطرق لحل مشكلته، لكن جميع محاولاته لتدبير المبلغ المطلوب باءت بالفشل، ولا يعرف ماذا يفعل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأعرب عن خوفه على أفراد أسرته المكونة من زوجة (ربة منزل) وأربعة أبناء، بأن يصبحوا من دون سكن أو مصدر دخل، خصوصاً بعدما أصبح غارقاً في الديون ولا يجد مخرجاً منها.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية.