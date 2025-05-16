متبرعة تسدد 198 ألف درهم لعلاج الطفل «آدم» من مرض مناعي

سددت متبرعة 198 ألف درهم لعلاج الطفل (آدم - فلسطيني - عامان ونصف العام) الذي يعاني مرضاً مناعياً نادراً، يطلق عليه التهاب الدماغ (NMDA)، ويحتاج إلى تأهيل طبيعي مكثف لمدة ثلاثة أشهر، ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعة ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من أجل تحويل مبلغ التبرع لحساب المريض بمستشفى سلمى للتأهيل في العين، وأعربت والدة الطفل عن سعادتها وشكرها العميق للمتبرعة التي فكَّت كرب أسرتها، وأدخلت عليها السرور بتبرعها الذي سينهي معاناة ابنها، ونشرت «الإمارات اليوم» قصة الطفل (آدم) بتاريخ 24 أبريل الماضي.

وكانت الأم روت قصة معاناة ابنها لـ«الإمارات اليوم» قائلة: «رزقني الله بتوأمين (أمير) و(آدم)، وأكملا عامين ونصف العام، وكانت حياتهما طبيعية، ولا يشكوان أي عارض صحي في حياتهما، ومن دون أي مقدمات أصيب (آدم) بوعكة صحية مفاجئة وتشنجات، فنقلته إلى مستشفى توام في العين، وأجريت له الفحوص الطبية اللازمة، وتأكدت إصابته بمرض مناعي نادر، يُطلق عليه التهاب الدماغ (NMDA)، وهو مرض مناعي ذاتي، يُنتج بسببه الجسم أجساماً مضادة تعطل الإشارات الدماغية الطبيعية، وتُسبب تورماً في الدماغ، أو التهاباً فيه».

وأضافت: «رقد طفلي في مستشفى توام شهرين ونصف الشهر، وخضع للعلاج اللازم والملاحظة الطبية، إلا أن حالته الصحية حالياً تستدعي علاجاً طبيعياً مكثفاً، لذا تم تحويله إلى مستشفى سلمى في العين، وهناك أكد الأطباء حاجته إلى تأهيل مكثف لثلاثة أشهر بقيمة 198 ألف درهم»، وأشارت إلى أن التأمين الصحي لا يغطي تلك التكاليف، وأوضحت أن المبلغ المطلوب يفوق إمكانات زوجها المالية المتواضعة، وأشارت إلى أنه المعيل الوحيد للأسرة، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 10 آلاف درهم، يذهب منه 2916 درهماً لإيجار السكن، والمتبقي لمصروفات الحياة ومتطلباتها.

هو اضطراب مناعي عصبي ناتج عن أجسام مضادة ذاتية داخل النخاع الشوكي، ويظهر هذا الاضطراب على شكل مجموعة من الأعراض النفسية العصبية، تسبقها أحياناً متلازمة شبيهة بالأعراض الفيروسية، ويصيب الشباب بشكل متكرر، خصوصاً الإناث.

التهاب الدماغ «NMDA»

ويُقدر معدل الإصابة بالمرض سنوياً بنحو 1.5 حالة لكل مليون شخص، وقد أوضحت دراسة حديثة أن معدل حدوث وانتشار التهاب الدماغ المناعي الذاتي (بما في ذلك حالات مضادات مستقبلات NMDAr) يُضاهي التهاب الدماغ المُعدي، وأن اكتشاف هذه الاضطرابات قد ازداد بمرور الوقت.