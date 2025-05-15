متبرع يسدد 39 ألف درهم لعلاج الطفل «أيهم»

سدد متبرع 39 ألف درهم لعلاج الطفل (أيهم - سوداني - خمس سنوات) الذي يعاني ثقباً في المريء بسبب ابتلاعه بطارية دائرية صغيرة الحجم، ولا يستطيع والده تدبير مبلغ العلاج بسبب الظروف المالية الصعبة التي يمرّ بها.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، من أجل تحويل مبلغ التبرع لحساب المريض بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وأكد والده أن سعادته لا توصف بهذا التبرع الذي فرّج كرب الأسرة، وأدخل عليها السرور، نظراً إلى تجدد الأمل في علاج ابنها الصغير، وقال إن هذا الموقف ليس غريباً على أهل الإمارات وتكاتفهم مع كل محتاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، بتاريخ 12 الجاري، قصة معاناة (أيهم)، وعدم قدرة أسرته على تحمل مصاريف علاجه.

وقال: «كان ابني يلعب في صالة البيت، فابتلع بطارية دائرية صغيرة الحجم، سببت له مشكلات صحية كبيرة بدأت بآلام شديدة في البطن، فنقلته والدته إلى قسم الطوارئ بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأجريت له فحوص وتحاليل طبية وأشعة كشفت أنه يعاني ثقباً في المريء، بسبب ابتلاعه البطارية وأجرى له الطبيب المعالج خمس عمليات جراحية للسيطرة على حالته الصحية، ويرقد حالياً في المستشفى تحت الملاحظة الطبية».

وأضاف: «الطبيب المعالج قال لي إن طفلي يحتاج إلى علاج لمدة ثلاثة أشهر بعد العمليات الجراحية بكلفة 39 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكاناتي المالية المتواضعة».

وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 3750 درهماً، وهو مبلغ متواضع ولا يكاد يغطي مصروفات الحياة ومتطلباتها المعيشية».

والد الطفل:

. سعادتي لا توصف بهذا التبرع الذي جدد الأمل في علاج ابني، وهذا الموقف ليس غريباً على أهل الإمارات وتكاتفهم مع كل محتاج.