«أم جنى» تعاني أوراماً والتصاقات في المعدة.. وتحتاج إلى «جراحة عاجلة» بـ 75.9 ألف درهم

تعاني (أم جنى - مصرية - 35 عاماً) أوراماً والتصاقات في المعدة منذ عام، وتحتاج إلى إجراء عملية عاجلة بكُلفة 75 ألفاً و984 درهماً، لاستئصال الأورام وإزالة الالتصاقات من داخل الأمعاء، لكن ظروف أسرتها المادية لا تسمح بتدبير المبلغ، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لها ومساعدتها في التخلص من مشكلاتها الصحية.

وأشار تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، إلى أن تأخر المريضة في إجراء العملية الجراحية يهدد حياتها.

وتروي (أم جنى) قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «منذ عام كنت أشعر بألم في معدتي، وإرهاق شديد، فضلاً عن نزول وزني بشدة، نظراً إلى عدم قدرتي على الأكل أو الشرب بشكل طبيعي، وذهبت أنا وزوجي إلى مستشفى خاص، وطلب الطبيب إجراء بعض الفحوص».

وأضافت: «اتضحت إصابتي بتقرحات والتهابات في الأمعاء سببت لي آلاماً، ونُصحت بتناول طعام صحي، والإكثار من شرب الماء، إضافة إلى الالتزام بالعلاج».

وتابعت: «استقرت حالتي، لكن بعد فترة عاد إليّ الألم مرة أخرى لكن بشكل أشد، لدرجة أعجزتني عن الحركة، ونُقلت بالإسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وبعد يوم كامل من الرعاية لتهدئة هذه الأعراض بالمسكنات، نُقلت إلى قسم الباطنة، وأجريت فحوصاً وتحاليل جديدة».

واستطردت: «أخبرني الطبيب المعالج أن نتيجة التحاليل تثبت أن هناك أوراماً والتصاقات في المعدة والأمعاء، وأوضح أن العلاج الدوائي لن يجدي مع هذا المرض، ونصحني بإجراء عملية عاجلة، لاستئصال الأورام وإزالة الالتصاقات».

وأشارت إلى أن المشكلة تكمن في عدم قدرة أسرتها على تدبير المبلغ المطلوب لإجراء العملية، والمُقدر بـ75 ألفاً و984 درهماً، بسبب الظروف المادية الصعبة.

وأوضحت أن زوجها هو المعيل الوحيد للأسرة، ويعمل في شركة خاصة براتب 5000 درهم، يدفع 2500 درهم لإيجار المسكن، والبقية لا تكاد تكفي لمصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب للأسرة المكونة من أربعة أفراد.

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في توفير المبلغ المطلوب للعملية الجراحية، أملاً في التخفيف عنها، لعدم قدرتها على تحمل الآلام التي تشعر بها.

المريضة:

. زوجي المعيل الوحيد للأسرة ويعمل براتب 5000 درهم، يدفع 2500 لإيجار المسكن، والبقية لا تكاد تكفي مصروفات الحياة اليومية لأسرتنا المكونة من 4 أفراد.