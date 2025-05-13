متبرعون يسددون 375 ألف درهم لتوفير جهاز تحفيز الحبل الشوكي لـ «أبوضحى»

سدد متبرعون 375 ألف درهم لعلاج (أبوضحى - 62 عاماً - عراقي) الذي يعاني تليفاً في الحبل الشوكي منذ 10 سنوات، ويحتاج إلى تركيب جهاز لتحفيز الحبل الشوكي.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من أجل تحويل مبلغ التبرع لحساب المريض في مستشفى راشد.

وأعرب المريض عن سعادته وشكره العميق للمتبرعين ووقفتهم معه لإنهاء معاناته في ظل ظروف أسرته الصعبة، مؤكداً أن فرحته لا توصف باكتمال المبلغ المطلوب. ووجّه الشكر إلى أفراد ومؤسسات دولة الإمارات على هذا التكاتف المجتمعي الذي أنهى معاناته، وأدخل السرور على كل أفراد العائلة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، بتاريخ السادس من مايو الجاري، قصة معاناة (أبوضحى) وعدم قدرته على تحمل نفقات العلاج.

وقال: «قبل 10 سنوات تعرضت لإصابة في الرقبة والظهر أثناء العمل، ونُقلت بعدها إلى المستشفى، وبعد إجراء الفحوص اللازمة تبيّنت إصابتي بتلف في الحبل الشوكي، وأجريت عملية جراحية عاجلة لتركيب فقرة بلاستيكية في الرقبة، وبعدها خضعت لخمس عمليات جراحية أخرى، وخلال آخر عملية تم تركيب جهاز تحفيزي للحبل الشوكي لكي يخفف الألم ويمنع تفاقم الحالة بشكل أكبر».

وأضاف: «حالياً، وبعد مرور 10 سنوات من تركيب الجهاز انتهت مدة البطارية، وأصبحت في حاجة ماسة إلى تغيير الجهاز والبطارية معاً، بكلفة تبلغ 375 ألف درهم».

وتابع «الأطباء أكدوا ضرورة عدم التأخر في استبدال الجهاز، حتى لا أصاب بمضاعفات تصل إلى الشلل الرباعي»، لافتاً إلى أن حالته لم تعد تتحمل، خصوصاً بعد أن أصبح من أصحاب الهمم ولا يستطيع التنقل إلا باستخدام كرسي متحرك.

وتابع: «أعمل في الدولة منذ 27 عاماً، ولديّ أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وليس لديّ أي مصدر للدخل سوى مساعدات من فاعلي الخير».