تعاون بين «أوقاف دبي» و«جامعة الإمارات للطيران» لتقديم منح دراسية للطلبة المستحقين

أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مع جامعة الإمارات للطيران مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون في سبيل تفعيل سلسلة من المبادرات والبرامج الأكاديمية المرتبطة بالطيران والتدريب والبحث والتطوير للطلبة المستحقين.

وبموجب المبادرة توفر الجامعة للطلبة المستحقين ممن يتم ترشيحهم من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الدورات التدريبية المرتبطة بالطيران والبرامج الأكاديمية، وتقديم عدد من المزايا والخصومات والمنح سنوياً لـ10 من الطلبة المستحقين للالتحاق بجامعة الإمارات للطيران.

وثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات للطيران لدعم فرص التعليم الأكاديمي للطلبة المستحقين، مؤكداً حرص المؤسسة على إيجاد وتفعيل الآليات والفرص المناسبة التي تدعم التحصيل الأكاديمي في مختلف الاختصاصات للطلبة من الأسر محدودة الدخل، حيث تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً لدعم قطاع التعليم في المجتمع وضمان مستقبل أفضل لأفراده، من خلال إنشاء جيل أكاديمي واعٍ قادر على المشاركة في البناء والتنمية.

وقال مدير جامعة الإمارات للطيران، الدكتور أحمد آل علي: «يشكّل تمكين الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في رؤية الجامعة، وبما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير كوادر وطنية متميزة، وتسليحها بالمعرفة والمهارات اللازمة للمستقبل».