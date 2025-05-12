«دبي الخيرية» تسدد 27 ألف درهم متأخرات إيجارية عن «أبويزن»

تكفّلت جمعية دبي الخيرية بسداد 27 ألف درهم متأخرات إيجارية عن (أبويزن)، بعدما واجه ظروفاً مالية صعبة جعلته غير قادر على سداد المبلغ المطلوب.

وأعرب المستأجر عن امتنانه لجمعية دبي الخيرية وموقفها النبيل، مؤكداً أن التبرع ليس غريباً على مؤسسات الدولة، وهو أمر يترجم نهج القيادة في العمل الخيري الإنساني.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 28 من أبريل الماضي، قصة معاناة (أبويزن) حول عدم قدرته على سداد متراكمات إيجارية، وما سببه ذلك له ولأسرته من قلق وعدم استقرار، نتيجة ظروف خارجة عن إرادته.

وروى (أبويزن) قصته قائلاً: «حصلت على فرصة عمل في شركة خاصة براتب 4000 درهم، كما حصلت زوجتي على وظيفة في قطاع خاص براتب 5000 درهم، واستطعنا توفير حياة مستقرة لجميع أفراد العائلة المكونة من أربعة أفراد، وتدبير مصروفات المسكن والمأكل والتعليم بسهولة، ولم نشكُ أي عقبات خلال الأعوام الماضية».

وأضاف: «في يناير من العام الماضي، أغلقت الشركة التي كنت أعمل فيها نشاطها، بعد تعرضها لخسارة مالية كبيرة، أدت إلى تسريح جميع العاملين فيها، وطرقت أبواب العديد من القطاعات الخاصة، من أجل الحصول على عمل جديد أستطيع من خلاله تدبير نفقات أبنائي ومستلزمات الحياة ومساندة زوجتي التي باتت تتحمل وحدها الإنفاق على الأسرة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، وبدأت الديون والمسؤوليات تتراكم على عاتق زوجتي، يوماً بعد يوم».

وتابع: «خلال العام الجاري، عجزت زوجتي عن سداد الأقساط الإيجارية للمسكن الذي نقطنه، ما دفع مالك المنزل إلى رفع قضية لمطالبتنا بسداد المتأخرات المستحقة التي تبلغ 27 ألف درهم».

وأوضح أنه حاول شرح الظروف المادية التي يمر بها للمالك، حتى يمنحه فرصة من أجل توفير المبلغ المطلوب، لكنه رفض، كما رفض أيضاً إجراء تسوية في مبلغ القضية الإيجارية، وقال إنه لم يعد يعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى أنه حاول اقتراض المبلغ المطلوب من بعض الأصدقاء، لكن ظروفهم لم تسمح بذلك نتيجة التزاماتهم المعيشية.

. مالك المنزل رفض التسوية، ورفع دعوى قضائية على «أبويزن» لسداد المبلغ.