«أبوالحسيني» يعجز عن سداد 9000 درهم متأخرات دراسية لابنيه

يعجز (أبوالحسيني) عن سداد رسوم دراسية متراكمة على ابنيه التوأم (الحسيني) و(روان)، بقيمة 9000 درهم، عن العام الدراسي الماضي، بسبب ظروفه المادية الصعبة، واشترطت إدارة المدرسة سداد المبلغ للسماح بدخولهما اختبارات الفصل الدراسي الأخير.

وقال (أبوالحسيني) لـ«الإمارات اليوم»، إنه يعمل في الدولة منذ أكثر من 30 عاماً، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 9000 درهم، لا يكاد يكفي إيجار المسكن ومتطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وتعليم. وأوضح أنه يعول أسرة مكونة من ثلاثة أبناء وزوجة (ربة منزل).

وأشار إلى أنه، في أكتوبر الماضي، ازدادت المسؤوليات والالتزامات والديون على عاتقه، وأصبح غير قادر على سداد المتأخرات الدراسية لابنيه (الحسيني وروان - 15 عاماً) اللذين يدرسان في الصف الـ10، لافتاً إلى أنهما من الطلبة المتفوقين دراسياً خلال السنوات الماضية.

وقال إن إدارة المدرسة أرسلت إليه رسالة عبر البريد الإلكتروني تخبره بأنها ستمنع ابنيه من دخول الاختبارات النهائية للعام الأكاديمي الجاري، ما لم يسدد الرسوم الدراسية المستحقة عليهما بقيمة 9000 درهم.

وأوضح أنه حاول شرح الظروف المادية التي يمر بها، لكن إدارة المدرسة أصرت على سداد المبلغ بالكامل، ما اضطره إلى طرق أبواب الجهات الخيرية في الدولة لمساعدته في سداد مبلغ المتأخرات الدراسية لعدم حرمان ابنيه من استكمال مشوارهما التعليمي كبقية أقرانهما.

وأضاف: «أشعر بالحزن الشديد بسبب عجزي عن توفير ما يحتاج إليه ابناي، ما قد يحرمهما دخول الاختبارات»، لذا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء وأهل الخير مدّ يد العون، ومساعدته في تدبير متأخرات الرسوم الدراسية.

الأب:

• أعول أسرة من 3 أبناء وزوجة، وراتبي لا يكاد يكفي إيجار المسكن ومتطلبات الحياة اليومية.