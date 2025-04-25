«أبومهند» يعجز عن سداد 12.4 ألف درهم متأخرات إيجارية

يعجز (أبومهند) عن سداد 12 ألفاً و474 درهماً متأخرات إيجارية، بسبب ظروفه المالية الصعبة التي تحول دون قدرته على تحمل ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب، ما دفع صاحب المنزل إلى إقامة دعوى إيجارية لإلزامه بالدفع، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

وروى (أبومهند) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «في عام 2020، حصلت على فرصة عمل في القطاع الخاص براتب 6000 درهم، وكان وضعي المادي جيداً، واستطعت توفير احتياجات أفراد أسرتي من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم، وكانت حياتنا الأسرية مستقرة للغاية، ولم نكن نشكو أي عراقيل أو عقبات».

وأضاف: «في أغسطس 2023، بدأ وضعي المالي ينقلب رأساً على عقب، بعدما أنهت جهة العمل خدمتي»، ما أدى إلى تراكم الديون على عاتقه، ومنها متأخرات إيجارية بقيمة 12 ألفاً و474 درهماً، فضلاً عن زيادة الضغوط النفسية عليه، خصوصاً أنه ملزم بسداد قرض بنكي ورسوم دراسية لأبنائه.

وأشار إلى أنه شرح الظروف المادية الصعبة التي يمر بها إلى مالك المسكن، حتى يمنحه مهلة لسداد المبلغ المتبقي من المتأخرات الإيجارية، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وأعرب عن خوفه وقلقه على أفراد أسرته، المكونة من زوجة (ربة منزل) وأربعة أبناء، بأن يصبحوا من دون سكن أو مصدر دخل، خصوصاً بعدما أصبح غارقاً في الديون.

وأكد أنه طرق جميع الأبواب، وسلك جميع الطرق لحل مشكلته، لكن من دون جدوى، ولا يعرف ماذا يفعل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية.

«أبومهند»:

• الديون تراكمت على عاتقي بعدما أنهت جهة العمل خدمتي، وملزم بسداد قسط بنكي ومصروفات دراسية، ولديَّ أسرة مكونة من زوجة و4 أبناء.