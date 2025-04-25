«دبي لرعاية النساء والأطفال» تُطلق حملة «تربية ابنتك استثمارك الأكبر»

تعتزم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إطلاق حملة رقمية توعوية، تحت شعار «تربية ابنتك استثمارك الأكبر في الحياة»، لتسليط الضوء على أهمية دعم الفتاة نفسياً وعاطفياً منذ المراحل الأولى لنموها، وتوفير بيئة أسرية آمنة تساعدها على بناء شخصية متوازنة وواثقة، في إطار رسالتها الرامية إلى حماية وتمكين النساء والفتيات.

وتركّز الحملة، التي تُبث عبر الحسابات الرسمية للمؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي، على تمكين الفتيات من خلال تنشئة أسرية واعية، تراعي احتياجاتهن النفسية والاجتماعية، وتعزز لديهن الشعور بالثقة والاستقلالية والمرونة في مواجهة تحديات الحياة. كما تستهدف الحملة أولياء الأمور والمربين وأفراد المجتمع كافة، انطلاقاً من أن تربية الفتاة ليست مسؤولية وقتية، بل استثمار طويل الأمد، ينعكس أثره على الأسرة والمجتمع بأكمله.

وتُبرز الحملة محاور رئيسة عدة، من بينها أهمية دعم الفتاة منذ الطفولة بالتشجيع لا باللوم، وبالحوار لا بالأوامر، وبتقديم القدوة السلوكية لا الاكتفاء بالتوجيه.

وتتضمن الحملة سلسلة من الرسائل المصوّرة (المنشورات) التي تلامس احتياجات الطفلة والفتاة في مختلف مراحل عمرها.

وصرّحت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، قائلة: «من خلال هذه الحملة، نسعى إلى رفع وعي المجتمع بأهمية تهيئة بيئة آمنة، تشعر فيها الفتاة بالقبول والثقة والدعم، ما ينعكس على قدرتها في اتخاذ قراراتها، وتحقيق ذاتها، وبناء حياة مستقرة ومستقلة».