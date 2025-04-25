1.9 مليون درهم من «أصدقاء مرضى السرطان» لعلاج 110 مصابين

خصصت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» 1.92 مليون درهم لعلاج 110 مصابين بالسرطان خلال الربع الأول من العام الجاري، وأطلقت سلسلة من المبادرات المجتمعية والتوعوية والدعم المعنوي، استهدفت أكثر من 1100 شخص، إلى جانب تنظيم النسخة الرابعة من «مسيرة لنحيا»، وحملة الزكاة الرمضانية، تأكيداً على التزامها بتوسيع نطاق مبادراتها الإنسانية.

وناقشت الجمعية خلال الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025، الموازنة السنوية، واستعرضت الإنجازات التي حققتها العام الماضي، إضافة إلى الاستراتيجية الخماسية للجمعية 2023-2027، والخطط والرؤى المتعلقة بتوسيع نطاق المبادرات، وزيادة عدد المستفيدين منها، لاسيما في مجال تقديم كل أشكال الدعم، ورفع الوعي بجميع أنواع السرطان، وأهمية الكشف المبكر عنها.