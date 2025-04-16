حكومة رأس الخيمة تطلق مبادرة العرس النسائي الجماعي

أطلقت حكومة رأس الخيمة مبادرة العرس النسائي الجماعي، تزامناً مع فعاليات «عام المجتمع».

وتسعى المبادرة إلى تخفيف الأعباء المادية عن الأسر، وتوفير تجربة احتفالية راقية وآمنة، تكرّس مفهوم البساطة والفرح المشترك، بما ينسجم مع رؤية قيادة الدولة في دعم استقرار الأسرة، وتمكين المرأة، وذلك برعاية من حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد.

وأكدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن تنظيم العرس النسائي الجماعي في إمارة رأس الخيمة يجسد روح التكافل المجتمعي، ويعكس التزام المجتمع والمؤسسات الوطنية بدعم وتمكين الشباب والفتيات في بداية حياتهم الأسرية، مشيدة خلال حضورها حفل العرس بمستوى التنظيم المتقن، والأجواء المتميزة التي رافقت الحدث، وعكست حرص القائمين عليه على توفير تجربة متميزة تعبّر عن قيم الفرح والرفاه، وتضفي على المناسبة طابعاً استثنائياً، وأكدت أن مثل هذه المبادرات تترك أثراً إيجابياً عميقاً في ترسيخ القيم الأسرية، وتعزيز الشراكة المجتمعية.

من جهتها، قدمت رئيسة لجنة تنظيم العرس النسائي برأس الخيمة، موزة شيبان الحبسي، الشكر والتقدير لكل الجهات الداعمة والشركاء والمتطوعات، متمنية للعرائس حياة أسرية مستقرة وسعيدة، ونوهت بأن اللجنة المنظمة ستواصل تنظيم حفلات أخرى للعرس النسائي الجماعي من العام الجاري.

. العرس النسائي الجماعي يعكس التزام المجتمع بدعم الشباب والفتيات.