متبرع يسدد 10 آلاف درهم من كلفة علاج «أم ماهر»

تكفل متبرع بسداد 10 آلاف درهم من تكاليف علاج (أم ماهر)، التي تعاني مرض الوهن العضلي المزمن، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، وتحول إلى التصلب اللويحي قبل ما يزيد على ثلاث سنوات، وكانت المريضة قد عولجت من المرض وتحسنت حالتها الصحية، لكنه عاد لها قبل عام تقريباً أشد شراسة، ما سبب لها الشعور الدائم بالتعب، وعدم القدرة على الرؤية بوضوح، فضلاً عن فقدانها القدرة على التحرك.

وتحتاج المريضة حالياً إلى حقن دوائية خاصة بهذا النوع من الأمراض، والاستمرار في تلقي علاجها في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، إضافة إلى أدوية أمراض مزمنة أخرى، تشمل ارتفاع الضغط والكوليسترول، للسيطرة على حالتها الصحية.

وتتزايد حدة المرض يوماً بعد الآخر مهدداً حياة المريضة، فيما لاتزال تحتاج إلى 23 ألفاً و623 درهماً، قيمة الحقن الطبية اللازمة، إلا أن إمكانات زوجها المالية محدودة جداً، ولا تسمح له بتوفير المبلغ المتبقي لعلاجها.

وناشدت أسرتها أهل الخير مساعدتهم على توفير ما تبقى من كلفة علاجها، لإنقاذ (أم ماهر) من المرض.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل قيمة التبرع إلى الجهات المختصة، لتوفير العلاج لها بأسرع وقت ممكن.

وأعربت والدة المريضة عن شكرها للمتبرع، مثمنة وقفته مع ابنتها، في ظل الظروف المالية التي يمرون بها.

وأكّدت أن «هذا التبرع ليس غريباً على أفراد مجتمع الإمارات، فهم معروفون بتكاتفهم مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج، وتأمل أن تمتد يد العون لسداد المبلغ المتبقي لعلاج ابنتها».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في السادس من الشهر الماضي قصة معاناة المريضة (أم ماهر - سورية - 36 عاماً) من إصابتها بالتصلب اللويحي، وعدم قدرتها على الرؤية بوضوح والحركة.

التصلب اللويحي

التصلب اللويحي مرض يُسبب تلفاً في الغشاء الواقي للأعصاب، يُمكن أن يُسبب خدراً وضعفاً وصعوبة في المشي، وتغيرات في الرؤية، وأعراضاً أخرى. ويُعرف أيضاً باسم MS.

في هذا المرض يُهاجم الجهاز المناعي الغشاء الواقي الذي يُغطي الألياف العصبية، والمعروف باسم الميالين.