ميانمار تكرّم فريق الإمارات للبحث والإنقاذ

كرّمت حكومة جمهورية اتحاد ميانمار فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها خلال تنفيذه المهام الإنسانية والإغاثية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب ميانمار أخيراً، وخلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة ميانمار، ونائب وزير الشؤون الداخلية، خلال التكريم، بالدور الإنساني البارز لدولة الإمارات، وما تقدمه من دعم فعال وسريع للدول المتأثرة بالكوارث الطبيعية، مؤكداً أن حضور الفريق الإماراتي أسهم بشكل ملموس في إنقاذ الأرواح، والتخفيف من معاناة المتضررين.

وكرّم الوزير قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، العقيد مظفر محمد العامري، ونائب قائد الفريق، المقدم حمد محمد الكعبي، مشيداً بكفاءتهما المهنية، وجهود الفريق المتميزة.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض حول آخر مستجدات عمليات البحث والإنقاذ، حيث أعلن الوزير وقف جميع العمليات الميدانية رسمياً.

وتبادل فريق الإمارات الدروع التذكارية مع الفِرَق الميانمارية والفيتنامية والسنغافورية والفرنسية.

وعبّر قائد الفريق، في ختام مهمته، عن اعتزازه بالتكريم، مؤكداً أنه يُجسّد ثقة المجتمع الدولي بكفاءة فرق الإمارات، وقدرتها العالية على الاستجابة في الظروف الطارئة.

من جانبه، أشار نائب قائد الفريق إلى أن التكريم يجسّد التزام الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ، الذي تمضي به بتوجيهات قيادتها الرشيدة، من خلال الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث في أنحاء العالم المختلفة.

وكانت دولة الإمارات قد سارعت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إرسال فريق البحث والإنقاذ لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال الذي ضرب جمهورية اتحاد ماينمار.