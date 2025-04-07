«صـــالــح» يحتاج إلى 21.8 ألف درهم لتجديد بطاقة الضمان الصحي

يعاني (صالح - 56 عاماً - من جزر القمر) فشلاً كلوياً، ووجود مياه بيضاء في العين، وأمراضاً مزمنة أخرى، ويحتاج إلى أدوية وعقاقير طبية ومتابعات دورية لدى الطبيب المختص، لكنه عاجز عن ذلك بسبب انتهاء بطاقة الضمان الصحي، إذ يحتاج إلى 21 ألفاً و800 درهم لتجديدها حتى يستمر في تلقي العلاج.

ويوكد (صالح) أن إمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير هذا المبلغ، مناشداً أهل الخير مساعدته في توفير تكاليف تجديد بطاقة الضمان، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

ويروي المريض قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «شعرت عام 2020 بتعب شديد، وفقدت الوزن بشكل كبير، مع عدم الوضوح في الرؤية، فضلاً عن الشعور بالعطش وكثرة التبول، فتوجهت إلى قسم الطوارئ بمستشفى مدينة شخبوط الطبية في أبوظبي للاطمئنان على حالتي الصحية، وهناك أجريت لي العديد من الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، ومكثت في المستشفى أسبوعاً أتلقى العلاج والرعاية الصحية»، وتابع: «بعد ظهور نتائج الفحوص أخبرني الطبيب بأنني أعاني أمراضاً مزمنةً مثل الارتفاع الحاد في مستوى السكر والضغط والكوليسترول، ووجود مياه بيضاء في العينين، ووجود مشكلات في الكلى، وتمكنت من تلقي العلاج والرعاية الصحية حتى استقرت حالتي، حيث غطى التأمين الصحي جميع التكاليف، وعند مغادرة المستشفى نصحني الطبيب بمتابعة حالتي دورياً، والانتظام في أخذ الأدوية والعقاقير الطبية».

وأكمل: «خلال السنوات الماضية حرصت على إجراء الفحوص وأخذ الأدوية في مواعيدها، لكن حالتي الصحية انتكست بشكل مفاجئ خلال العام الجاري، وما زاد الوضع سوءاً انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي، فتوقفت عن أخذ الأدوية والعقاقير الطبية، حتى فقدت الوعي وتم نقلي إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة شخبوط الطبية، وبعد تلقي العلاج أخبرني الطبيب بأنني أحتاج إلى إجراء عمليات غسيل كلى ثلاث مرات أسبوعياً، وتناول الأدوية والعقاقير الطبية بشكل منتظم، والمتابعة الدورية في المستشفى، وإجراء عملية جراحية مستعجلة لسحب المياه البيضاء».

وكان (صالح) استطاع تدبير كلفة علاجه خلال الأعوام الماضية من خلال التأمين الصحي، لكن الأزمة بدأت بعد انتهاء بطاقة الضمان، وعجزه عن دفع التكاليف المطلوبة، خصوصاً مع صعوبة وضعه المالي، كونه عاطلاً عن العمل، وليس لديه مصدر دخل يستطيع من خلاله تدبير تكاليف علاجه.

وقال إنه يسكن حالياً عند أحد الأقارب، وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء مساعدته على تجديد بطاقة الضمان الصحي، حتى يتمكن من متابعة حالته الصحية وإنقاذ حياته من الخطر.