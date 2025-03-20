منح «تداوي الصحية» علامة دبي للوقف

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، «علامة دبي للوقف» لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي، تقديراً لمبادرتها الإنسانية الرائدة «تَداوي بالرحمة تُداوي»، وهي أول وقف طبي مبتكر في الدولة، وتهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية للمرضى المعوزين ومحدودي الدخل في دبي ودولة الإمارات.

وسلم الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، علي المطوع، «علامة دبي للوقف» لرئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، مروان إبراهيم حاجي ناصر، بحضور نائب الأمين العام، خالد آل ثاني، ومديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي.

وقال علي المطوع: «منح مجموعة تداوي (علامة دبي للوقف) يأتي تقديراً لدورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقف المبتكر، بما ينسجم مع استراتيجية المؤسسة في دعم القطاع الصحي».

من جانبه، أعرب مروان حاجي ناصر عن اعتزازه بحصول مجموعة «تداوي» على «علامة دبي للوقف»، وقال: «نؤمن في مجموعة تداوي بأن الرعاية الصحية حق للجميع، ومن هذا المنطلق، أطلقنا مبادرة (تداوي بالرحمة تداوي) لتوفير العلاج المجاني للمرضى غير القادرين، ونجحت المبادرة منذ إطلاقها في شهر رمضان الماضي في علاج أكثر من 3000 مريض، بكلفة تقارب ثلاثة ملايين درهم».

وأكد استمرار استقبال المرضى المحتاجين يوم الجمعة من كل أسبوع في مركز تداوي الصحي في ديرة، حيث يتلقى المستفيدون الفحوص الطبية والتحاليل والأشعة والعلاجات، وحتى التدخلات الجراحية الضرورية دون أي مقابل مالي.

وثمنت زينب جمعة التميمي، المبادرة الإنسانية النبيلة لمجموعة تداوي، ودورها الفاعل في توفير الرعاية الصحية لمحدودي الدخل. وقالت إن هذا النوع من المبادرات الإنسانية يدعم الأهداف الاستراتيجية للوقف في تعزيز وتطوير جهود المؤسسات المختلفة، للإسهام في مجالات العمل الخيري والإنساني ضمن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في خدمة المجتمع ومساندة الفئات المحتاجة.

وتعد «علامة دبي للوقف» إحدى مبادرات مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة «أوقاف دبي»، وتهدف إلى تكريم الجهات التي تقدّم إسهامات مبتكرة ومستدامة في مجال العمل الخيري، بما يعزز دور دبي لتكون مركزاً عالمياً للوقف.

مروان حاجي:

. عالجنا 3000 مريض بكلفة تقارب 3 ملايين درهم، منذ رمضان الماضي.