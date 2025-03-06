«سوق الأمنيات الرمضانية» ترسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى

افتتحت مؤسسة «تحقيق أمنية» النسخة الجديدة من «سوق الأمنيات الرمضانية»، التي تستمر حتى الرابع من أبريل 2025، في مركز «مكاني الشامخة» التجاري.

وتعدّ «سوق الأمنيات الرمضانية» مبادرة خيرية تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الذين يعانون أمراضاً خطرة، حيث ستذهب جميع العائدات لدعم تحقيق أمنياتهم، ومنحهم لحظات من الفرح والتفاؤل تُعزّز روحهم المعنوية خلال رحلة علاجهم.

وتضمّ السوق تشكيلة واسعة من المنتجات التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتلبّي مختلف الأذواق من مستلزمات شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك.

كما تسهم السوق في دعم الأسر الإماراتية المنتجة وتشجيع الحرفيين الصغار، ما يعكس قيم العطاء والتكاتف المجتمعي في الشهر الكريم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، عن بالغ امتنانه لإدارة مركز «مكاني الشامخة» على استضافتها لهذا الحدث الخيري، مؤكداً أن السوق لا تعدّ فرصة للتسوّق فقط، بل هي مساحة تنبض بالإنسانية وتعكس جوهر العطاء في الشهر الكريم.

وعبر عن أمله أن تحقّق السوق أهدافها في دعم رسالة المؤسسة وإضاءة شمعة الأمل والسعادة في قلوب الأطفال المرضى وعائلاتهم، داعياً الجميع إلى زيارتها والمشاركة في هذا العمل النبيل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مكاني» هيثم سليمان، إن استضافة «مكاني» لـ«سوق الأمنيات الرمضانية» فرصة ليكونوا جزءاً من مبادرة كريمة تهدف إلى إدخال السرور إلى قلوب الأطفال المرضى.