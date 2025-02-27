«أبوجمال» يعاني سرطان الرئة.. ويحتاج إلى علاج بـ 12 ألف درهم

يعاني (أبوجمال - بنغالي - 53 عاماً) سرطان الرئة منذ عام ونصف العام، ويحتاج إلى أدوية بقيمة 12 ألف درهم لمدة عام، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له ومساعدته في تدبير المبلغ المطلوب نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة.

وأكد تقرير طبي صادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حصلت عليه «الإمارات اليوم»، أن المريض يحتاج إلى عناية طبية عاجلة حتى لا تتعرض حياته للخطر، وأشار إلى أنه يحتاج إلى علاج من نوع خاص.

ويروي المريض (أبوجمال) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ عام ونصف العام، حيث كان لديه سعال باستمرار ويشعر بألم في الصدر، لكنه لم يهتم كثيراً بهذا الأمر حتى شعر بدوخة وتعب شديدين خلال وجوده في عمله، إضافة إلى عدم قدرته على التنفس وفقده الوعي، حتى نُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وأضاف: «وُضعت على أجهزة تنفس اصطناعي خلال وجودي في الإسعاف حتى استعدت الوعي، وبعد معاينة الطبيب المختص في المستشفى، طلب مني إجراء بعض الفحوص والتحاليل المخبرية، وأشعة مقطعية، وأظهرت النتائج إصابتي بسرطان الرئة، ما كان سبباً في السعال المستمر، والشعور بالضيق وألم الصدر».

وتابع: «نصحني الطبيب بالبدء فوراً في تلقي العلاج اللازم، منعاً لتدهور حالتي، إلا أن إمكاناتي المادية الصعبة تحول دون قدرتي على توفير العلاج الذي تصل كُلفته إلى 12 ألف درهم، تشمل تكاليف المتابعة الطبية في المستشفى».

واستطرد: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وأعمل في ورشة تصليح سيارات براتب ضعيف، ولا أستطيع توفير جزء ولو بسيطاً من المبلغ المطلوب».

لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته في تدبير المبلغ المطلوب، نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة، وقبل أن تزداد حالته سوءاً.

سرطان الرئة

يبدأ سرطان الرئة في الظهور عندما تنمو خلايا غير طبيعية بطريقة غير منضبطة داخل الرئتين، ما يمثل مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تسبب ضرراً شديداً أو الموت.

المريض:

. أعول أسرتي المكونة من 5 أفراد، وأعمل في ورشة تصليح سيارات، ولا أستطيع توفير قيمة العلاج.