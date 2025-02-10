إنقاذ مريض شاب من سكتة قلبية بتقنية «المكناس الكهربائي»

نجح فريق طبي في دبي، بقيادة جراح قلب مواطن، في إنقاذ حياة مريض شاب تعرض لسكتة قلبية مفاجئة، باستخدام تقنية مبتكرة لـ«سحب الجلطات المستعصية» في الشريان التاجي القلبي.

وقال استشاري القلب والقسطرة في دبي، الدكتور عبدالله عبدالرحمن الهاجري، الذي قاد الفريق الطبي: «بعد إدخال المريض إلى مستشفى خاص في دبي وتشخيص حالته، اتضح أنه يعاني جلطات قلبية عدة، وانسداداً حاداً في الشريان التاجي الأمامي، ما تطلب إجراء قسطرة قلبية إسعافية في زمن قياسي».

وأضاف: «تبين لنا أن استخدام الطرق التقليدية لإزالة الجلطات لن يساعد في فتح الشريان، ما دفع الفريق الطبي إلى اللجوء إلى تقنية (المكناس الشرياني الكهربائي)، وهي تقنية حديثة وفعالة تستخدم في شفط الجلطات القلبية المستعصية، وعلاج حالات الانسداد الحاد في الشريان التاجي، وبفضل هذه التقنية تم إنقاذ حياة المريض من موت محقق».

وأشار الدكتور عبدالله الهاجري إلى استقرار حالة المريض، وتحسنها بشكل كامل، لافتاً إلى أنه خرج من المستشفى ومارس حياته بصورة طبيعية.

وأكد الطبيب المواطن أن هذه التقنية المتقدمة تمثل ثورة في علاج الجلطات القلبية الحادة، خصوصاً في الحالات الحرجة التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

ولفت إلى أن أمراض القلب تُعد من أكثر الأمراض انتشاراً، وأحد الأسباب الرئيسة للوفيات المبكرة، ما يؤكد أهمية التشخيص المبكر والتدخل السريع باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وقال: «يُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية للقطاع الطبي في الدولة، ويعكس التقدم الكبير في تبني الابتكارات الطبية الحديثة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وإنقاذ حياة المرضى».

ودعا الدكتور عبدالله الهاجري الشباب إلى الحرص على ممارسة الرياضة، واتباع نمط حياة صحي، للوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب الحرجة التي تهدد الحياة.