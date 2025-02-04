درّاجات

شكا سكان بمناطق سكنية في دبي أصواتاً مزعجة صادرة عن درّاجات نارية رياضية، خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل، مشيرين إلى أن هذا السلوك بات يسبب لهم استياء كبيراً، خصوصاً ممن لديهم كبار سن وأطفال.

قمامة

شكا سكان وقاطنون بمنطقة النعيمية في إمارة عجمان، رمي مخلفات وقمامة في شوارع رئيسة، ما يُشوّه المظهر العام للمكان، ويضر بالصحة العامة والبيئة، علماً بأن هناك حاويات موزعة في مناطق متفرقة من المكان لجمع القمامة على اختلاف أنواعها.

عشوائية

لاحظ سائقون على طريق سوق الرأس في ديرة، عبور أشخاص بشكل عشوائي من جانبي الطريق من دون استخدام مسارات المشاة الموزعة بانتظام على الطريق، ما يُربك مستخدمي الطريق، وقد يتسبب في وقوع حوادث لا تحمد عقباها، وطالبوا الجهات المعنية بتكثيف حملات التوعية والرقابة على مثل هذه المناطق التي تشهد حركة كبيرة من السياح والمتسوقين.

هواتف

رصد مستخدمو طرق سريعة سائقين منشغلين بهواتفهم، من دون التركيز في حركة المرور، داعين الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على هذه السلوكيات التي تشكل خطراً على مستخدمي الطرق السريعة والسلامة المرورية عموماً.

سكوتر

شكا سكان بمنطقة السيلكون في دبي قيادة فئة من الأفراد درّاجات كهربائية (سكوترات) على أطراف الطريق وأرصفة المشاة، وسيرهم بسرعات عالية تشكل خطراً على حياتهم، وعلى المارة والمركبات، وازداد تكرار المشكلة أخيراً مع تحسن الأجواء، وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ اللازم.