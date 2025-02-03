إيجار

شكا سكان في عجمان ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بسبب الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، ما أغرى أصحاب العقارات ودفعهم إلى رفع الأسعار، وطالب السكان المتضررون الجهات المعنية بالتدخل لمنع هذه الزيادات، لما لذلك من تأثير سلبي في ميزانيات الكثير من الأسر.

بنك

شكا متعاملون مع فرع أحد المصارف المحلية في عجمان نقل فرع البنك إلى منطقة أخرى داخل الإمارة، الأمر الذي تسبب في حالة من الإرباك للعملاء الذين اعتادوا إنجاز معاملاتهم المصرفية فيه، لاسيما أنه الفرع الوحيد في المنطقة، مطالبين المسؤولين بالنظر في الأمر مرة أخرى حرصاً على مصالحهم.

سرعة

يعاني مرتادون لطريق الشاحنات العين- أبوظبي قيادة بعض السائقين مركباتهم بسرعات عالية، ما يؤدي إلى إرباك بقية مستخدمي الطريق، مشيرين إلى تكرار الأمر من وقت إلى آخر، وأوضحوا أن القيادة بهذا الشكل تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، وناشدوا المسؤولين في الجهات المعنية وضع حد لهذه التصرفات.

بعوض

كرر سكان مشروع فالكون سيتي في دبي شكواهم بشأن وجود برك مائية وحشائش في الطريق الواقع بين شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه عالم المغامرات (آي أم جي)، الذي يكثر فيه البعوض بشكل كبير، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بردم هذه البرك أو رشها بالمبيدات، وإزالة الحشائش العشوائية التي تنمو بفعل هذه البرك المائية.