«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق جائزة للتميز في دمـــــج أصحاب الهمم

أطلقت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم»، ضمن خريطة طريق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، لتمكينهم ودمجهم، ويأتي إطلاق الجائزة تقديراً لجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في مجال تمكين أصحاب الهمم، من خلال تقديم خدمات دامجة في مجالات الصحة، والتعليم، والنقل والتنقل، والسياحة، والثقافة، وتوفير البيئة الفيزيائية والرقمية الملائمة لتسهيل استفادتهم من منظومة الخدمات المجتمعية، وتوظيف أصحاب الهمم عبر إتاحة بيئة عمل مهيأة للاندماج في سوق العمل ضمن مختلف القطاعات الحيوية.

وتشمل «جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم» 10 فئات ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي محور «الخدمات الدامجة» الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم، من خلال توفير خدمات متميزة ومبتكرة، تلبي تطلعاتهم للاستفادة من مختلف الخدمات الضرورية، ومن أبرزها الصحة والتعليم والسياحة والترفيه والنقل والتنقل، ثم محور «إمكانية الوصول» ويستهدف توفير سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات لأصحاب الهمم، وأخيراً محور «التوظيف الدامج» الذي يحفز دمج وتمكين الموظفين من أصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال الحرص على توفير بيئة تلائم قدراتهم.

وتهدف الجائزة إلى تحقيق نتائج ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية واستراتيجية، للرفع من نسبة أصحاب الهمم في سوق العمل الوطنية، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، وتوفير نحو 500 خدمة دامجة في ستة قطاعات حيوية، وتمكين ما يزيد على 600 جهة حكومية وخاصة وقطاع ثالث لتكون مهيأة لأصحاب الهمم.

وقال رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي: «الجائزة تستهدف خلق بيئة ملائمة تحقق تكافؤ الفرص لأصحاب الهمم في جميع الحقوق والخدمات بجودة عالية بالقطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تحقيق طموحاتهم».