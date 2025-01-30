«رأس الخيمة الثقافي» يناقش تمكين أصحاب الهمم مع 3 جهات مجتمعية

نظّم مركز رأس الخيمة الثقافي والإبداعي، بالتعاون مع ثلاث جهات مجتمعية، ندوة حول تمكين أصحاب الهمم.

وتضمنت الندوة تقديم مركز «ابني لأصحاب الهمم» استشارات مجانية لأبناء الحضور من أصحاب الهمم المصابين باضطرابات ذهنية، مثل التوحد، وطيف التوحد، وصعوبات التعلم، من خلال محاضرة عن التخاطب والعلاج الوظيفي وإجراء تقييمات لهم.

وشهدت الندوة استعراض الدكتورة فداء دياب كتابها تحت عنوان «ملهمتي روضة غيرت حياتي»، الذي سردت فيه تجربتها كأمّ لفتاة مصابة بمتلازمة «الانجلمان»، وتطرقت إلى قدرتها على التغلب على كل التحديات في سبيل تقديم الدعم والتعلم لابنتها ودمجها في المجتمع.