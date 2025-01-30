متبرع يتكفل بالمبلغ المتبقي لتجديد «التأمين الصحي» لـ «أبووليد» وزوجته

سدّد متبرع 18 ألف درهم كلفة استكمال مبلغ تجديد بطاقة التأمين الصحي للزوجين (أبووليد وأم وليد - مصريان - 80 عاماً و70 عاماً)، ويعانيان أمراضاً مزمنة، تمثلت في إصابة الزوج بجلطة قلبية، ترك على أثرها العمل، كما أصيبت الزوجة بسرطان المثانة البولية، فضلاً عن ارتفاع ضغط الدم، والسكري، ويحتاج الاثنان إلى 18 ألف درهم لاستكمال المبلغ المطلوب لتجديد بطاقة التأمين الصحي، بعدما تكفلت جمعية خيرية بدفع 20 ألف درهم من المبلغ الإجمالي المُقدر بـ38 ألف درهم.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وعبّر المريض (أبووليد) عن شكره للمتبرع الذي أتاح له ولزوجته فرصة جديدة في مواصلة العلاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أمس، قصة معاناة الزوجين، وحاجتهما إلى متابعة علاجهما في أسرع وقت ممكن.

وقال (أبووليد): «نقيم في الدولة منذ عام 1980، وكنت أعمل في قطاع حكومي براتب 18 ألف درهم، ولم نشكُ أي صعوبات أو عراقيل أو مشكلات صحية حتى عام 2010، خصوصاً في شهر ديسمبر، حيث بدأت صحتي في التدهور، وأصبح العمل في الدوام اليومي يرهقني، وفي أحد الأيام شعرت بتعرق وضيق شديد في الصدر، ونُقلت بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي»، وأضاف: «بعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة المقطعية أخبرني الطبيب المعالج بإصابتي بجلطة قلبية، ومكثت في المستشفى 10 أيام أتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة».

وتابع: «بسبب كبر سني ومرضي وملازمتي الفراش تركت وظيفتي، وبدأت المسؤولية تقع على عاتق زوجتي التي كانت تعمل في القطاع الخاص براتب 6000 درهم، لكنها كانت تعاني مشكلات صحية خلال تلك الفترة، منها ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وكانت تأخذ أدويتها بشكل منتظم حتى عام 2016، الذي فوجئنا فيه بإصابتها بسرطان المثانة البولية، وخضعت لجلسات علاج كيماوي بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي». واستطرد: «في ديسمبر 2018 فقدت زوجتي وظيفتها التي كانت مصدر الدخل الوحيد للأسرة، بسبب إعادة هيكلة القطاع الذي كانت تعمل فيه، فاضطر ابني إلى ترك دراسته، والبحث عن عمل لتوفير احتياجاتنا الأساسية، والآن يعمل براتب لا يتعدى 3000 درهم»، وأوضح أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، إذ أصيبت زوجته بإعياء شديد وحمى وآلام مستمرة في أنحاء متفرقة من الجسد، وفقدان في الوزن، ونُقلت إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وأثبتت الفحوص والتحاليل انتشار السرطان في جسدها بالكامل، ومكثت في المستشفى 40 يوماً تتلقى العلاج اللازم.

وأشار إلى أن التأمين الصحي كان يغطي تكاليف العلاج له ولزوجته حتى انتهاء صلاحيته، في يناير الماضي، ما أدى إلى توقفهما عن جلسات العلاج والأدوية اللازمة.