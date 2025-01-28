مسارات

طالب سكان في مدينة العين بإنشاء مسارات للدرّاجات الهوائية بجميع طرق مركز المدينة، مثلما جرى في شارع الشيخ خليفة بن زايد، ما أعطى بُعداً جمالياً وفرصة لممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية، لكن هذا الشارع مسافته قصيرة، لذا يطالب السكان بتوسيع دائرة هذه المسارات، لتشمل طرق مركز المدينة وما حولها.

مواقف

يعاني سكان بمناطق عدة في عجمان صعوبة إيجاد مواقف مجانية للسيارات في بعض البنايات التي يقطنون فيها، ما يضطر بعضهم إلى إيقاف سياراتهم في المساحات الخالية المتوافرة والقريبة منهم، ويتسبب ذلك في تكدس السيارات ووقوفها بشكل عشوائي، ما يعرّضها في بعض الأحيان إلى المخالفات المرورية، وطالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول لهذه المشكلة.

درّاجات

شكا قائدو سيارات على طرق دبي قيادة بعض سائقي الدرّاجات النارية، الخاصة بتوصيل طلبات الطعام، برعونة، مرتكبين تجاوزات خطرة بين المركبات، نظراً إلى عدم تقيدهم بالسلامة المرورية أو السرعات القانونية، ما يسبب إرباكاً كبيراً للآخرين، وتشكّل هذه التصرفات خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، وطالبوا الجهات المعنية، الخاصة بتوصيل الطلبات، بتثقيف السائقين قبل مزاولة المهنة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

سكوتر

قال مرتادون لمنطقة «كايت بيتش» في جميرا، خلال أيام الإجازة الأسبوعية، إن هناك فئة من الشباب تستخدم الدرّاجات الكهربائية (السكوترات) بطريقة خاطئة، تتمثّل في سيرهم على الطرقات الفرعية والرئيسة بأعداد كبيرة، إضافة إلى التسابق في ما بينهم، ما يسبب إرباكاً للآخرين.