صراف

ناشد سكان بمنطقة «الراشدية 3» في عجمان البنوك المحلية بزيادة أجهزة الصراف الآلي في المحال والمراكز التجارية في المنطقة تسهيلاً عليهم، لعدم اضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إليها، خصوصاً مع تزايد مراكز التسوق والمحال التجارية الكبيرة في المنطقة، وتزايد أعداد المترددين عليها.

خطورة

طالب سائقون الجهات المعنية في الشارقة بالنظر في أمر سير أصحاب الدرّاجات الهوائية والكهربائية على الطرقات الرئيسة بالمناطق الصناعية في الشارقة، وأشاروا إلى تكرار الأمر بشكل يُربك السائقين، ما يزيد احتمال وقوع حوادث مرورية عند تقاطعات الإشارات الضوئية تحديداً، خصوصاً أن كثيراً منهم يسير في الفترة المسائية من دون سترات فسفورية.

تأمين

انتقد متعاملون زيادة أسعار تأمين المركبات (التأمين الشامل) لدى بعض الشركات، في الوقت الذي ترفض تلك الشركات تصليح السيارات في الوكالة، ما يضطر أصحابها إلى إنفاق مبالغ أكبر.

تغطية

استغرب حاملو بطاقة تأمين صحي، لإحدى الشركات العاملة في الدولة، عدم شمول التغطية العلاجية المولود الجديد، ضمن بطاقة التأمين الصحي لوالدته، وأشاروا إلى أن ذلك يكبّدهم أعباء مالية، نظراً إلى كثرة عدد الفحوص الروتينية التي يطلبها الطبيب المعالج، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في الأمر، مثلما هو معمول به في شركات أخرى توفر التغطية العلاجية لمدة شهر بعد الولادة مباشرة.