«تداوي» الصحية تعالج 3595 مريضاً معسراً مجاناً

أعلنت مجموعة «تداوي» الصحية في دبي أنها نجحت في تقديم العلاجي المجاني لـ3595 مريضاً، خلال العام الماضي، من خلال مبادرتها الإنسانية «تداوي بالرحمة تداوي»، الأولى من نوعها في الدولة.

وتقدم المبادرة خدمة الفحوص الطبية مجاناً للمرضى المعسرين من مختلف الجنسيات، وتسهم في علاجهم يوم الجمعة من كل أسبوع بمركز «تداوي» الصحي في منطقة ديرة بدبي.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمجموعة، مروان حاجي ناصر، إن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاج من دون مقابل لمحدودي الدخل وغير المؤمّن عليهم صحياً.

وأضاف: «استقبلت المبادرة، منذ إطلاقها في مارس الماضي، آلاف المرضى، وأسهمت في توفير العلاج اللازم لهم». وتابع: «تستهدف المبادرة مدّ يد العون للحالات المرضية التي لا تستطيع تحمل كلفة الفحوص الطبية وشراء العلاج، خصوصاً الحالات غير المؤمّن عليها صحياً».

وأوضح أن مجموعة «تداوي» خصصت كادراً طبياً وتمريضياً متميزاً يستقبل المرضى، ويُجري لهم الفحوص الطبية اللازمة ويقدّم لهم الدواء، لافتاً إلى أن الأولوية للحالات الطارئة والحرجة والأمراض المزمنة.

وأطلقت مجموعة «تداوي» الصحية، بالتعاون مع جمعية «بيت الخير» وإذاعة نور دبي، برنامج «تداوي» الإذاعي في شهر رمضان الماضي، لعلاج 200 مريض معسر، ووفّر البرنامج علاجاً لأكثر من 50 مريضاً بكلفة بلغت مليونَي درهم.