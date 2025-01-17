مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم تختتم دورتها الـ 25

اختتمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ25، وأعرب مدير عام الدائرة رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أحمد درويش المهيري، عن خالص شكره وامتنانه لرعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي تعد رسالة سامية تعكس للعالم أجمع عمق ارتباط مجتمع الإمارات بقيم الإسلام، وتشجيع سموها المستمر على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه.

وأشار إلى أن المسابقة ستشهد في السنوات المقبلة نقلة نوعية، من خلال إدخال فئات جديدة تعزز مشاركة مختلف شرائح المجتمع، واعتماد تقنيات متطورة تواكب التطورات الحديثة لتيسير المشاركة واختبار المتسابقين، لتبقى في مقدمة المبادرات الرائدة التي تخدم كتاب الله وتكرّم حفاظه، كما ثمّن جهود فرق العمل في تنظيم هذه الدورة بنجاح، مشيداً بالمستوى المميز للمشاركين.

وشهدت الدورة الـ25 تكريم الفائزين والفائزات في مختلف الفروع، ففي الفرع الأول -

حازت المركز الأول من الإناث نعمة عبدالفتاح محمد (الصومال)، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان، وفي المركز الثاني آمنة سيف الإسلام أحمد بابكر (السودان) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، وفي المركز الثالث أنوار محمود عبدالله محمد الزعابي (الإمارات) من مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، أما من الذكور فقد حصل على المركز الأول نورالدين يوسوبوف (طاجيكستان) من مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وفي المركز الثاني منصور محمد منصور العتراوي (مصر) من مركز بلال بن رباح لتحفيظ القرآن الكريم، وفي المركز الثالث عمر سليمان محمد أحمد (السودان) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان.

وفي الفرع الثاني حصلت على المركز الأول ليلى محمد زهير الباشا (سورية) من مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وفي المركز الثاني مباركة محمد جونايد نور (بنغلاديش) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالعين، وفي المركز الثالث زهرة محمد رشيد محيي الدين (الهند) من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، أما من الذكور فحصل على المركز الأول حامد أحمد مازادي (إيران) من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، وفي المركز الثاني محمد منهاج الصالحين محمد مرشد (بنغلاديش) من مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وفي المركز الثالث عبدالعزيز عادل سليمان الجيزاني (اليمن) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان.

وفي الفرع الثالث حصلت على المركز الأول من الإناث خلود محمد زهير الباشا (سورية) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع الفجيرة، وفي المركز الثاني زينة أنس محمد صالح (سورية) من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، وفي المركز الثالث آمنة علي أحمد علي الحمادي (الإمارات) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، ومن الذكور حصل على المركز الأول تميم ماجد سالم سيف الكندي (الإمارات) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع الفجيرة، وفي المركز الثاني محمد رمضان عبدالمتجلي محمد الباز (مصر) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف/منطقة الظفرة، وفي المركز الثاني (مكرر) لقمان أحمد محمد بدرالدين (بنغلاديش) من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالعين.