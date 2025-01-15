«أوقاف دبي» تنفذ 62% من الأعمال الإنشائية لـ «متاجر الورقاء»

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي الانتهاء من تنفيذ 62% من حجم الأعمال الإنشائية بمشروع متاجر الورقاء، التابع لـ«وقف عموم المساجد».

ويقام المشروع على مساحة 19 ألفاً و600 قدم مربعة، وتبلغ مساحة البناء 6727 قدماً مربعة، بكلفة إجمالية للإنشاء وقيمة الأرض تبلغ 12 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر أبريل المقبل.

وبدأ العمل بالمشروع في شهر مارس الماضي، ويتكون من ثمانية متاجر أرضية لخدمة سكان منطقة الورقاء، ويأتي المشروع ضمن خطط «أوقاف دبي» لتوسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي، وتعزيز دور الوقف في تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام.

وستبدأ عملية استثمار وتأجير المحال التجارية خلال شهر مارس المقبل، وفق سياسات المؤسسة المعمول بها في ما يتعلق بتأجير المحال التجارية الموقوفة على المساجد.

وقال مدير إدارة المشاريع والعقارات في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أحمد حسن ناصر، إن المؤسسة تطبّق خطة طموحة للمضي قدماً في تنفيذ مشروعات وقفية جديدة في مختلف أنحاء الإمارة، دعماً لخطط التنمية المستدامة، ولتعظيم عوائد الاستثمارات الوقفية تحقيقاً لأهداف الواقفين.

وأضاف ناصر أن المشروعات الوقفية التي تنفذها المؤسسة تسهم في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء أساسي من استراتيجية «أوقاف دبي» المتوافقة مع خطط التنمية المستدامة في دبي، والإسهام في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية» و«أجندة دبي الاقتصادية 33».

وأشار إلى أن مشروع متاجر الورقاء يتم تنفيذه بمعايير المباني الخضراء، في إطار خطط المؤسسة لإنجاز عقارات وقفية مستدامة.