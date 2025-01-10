«تحقيق أمنية» تسعد 830 طفلاً خلال 2024

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» تحقيق إنجاز استثنائي خلال عام 2024، بتحقيقها 830 أمنية لأطفال يعانون ظروفاً صحية حرجة، متجاوزةً الهدف المحدّد لهذا العام بزيادة بلغت 16%، ما يعكس التزامها بإضفاء الأمل والفرح والقوة على حياة الأطفال وعائلاتهم.

وأعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، عن اعتزازها بهذا الإنجاز.

وقالت إن هذا العام كان شاهداً على القوة الاستثنائية للأمل، وعلى روح المجتمع المتكاتف، وكل أمنية تمّ تحقيقها خلال عام 2024 كانت شعاعاً من الفرح والصمود، ليس فقط للأطفال وعائلاتهم بل لكل من شارك في تحويل هذه الأحلام إلى واقع، مشيرة إلى أن تجاوز هدف المؤسسة وتحقيق 830 أمنية يعكسان الدعم المتواصل من المانحين والمتطوعين وفريق عمل المؤسسة.

وأضافت: «معاً أوجدنا لحظات من السعادة ستبقى خالدة في قلوب هؤلاء الأطفال، ومع حلول عام 2025 أتطلع بعين الفخر والتفاؤل إلى المزيد من الإنجازات المشتركة».

وقالت الشيخة شيخة إن عام 2024 شهد توسعاً لافتاً في جهود تحقيق الأمنيات في ثلاث دول، ففي الإمارات تمّ تحقيق 461 أمنية، واستطاعت المؤسسة إدخال البهجة إلى حياة 160 طفلاً بمؤسسة ومركز الحسين للسرطان بالأردن، بينما شهدت مصر تحقيق 102 أمنية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب في أسوان، إضافة إلى 107 أمنيات أخرى بمستشفى أبوالريش الياباني في القاهرة، بإجمالي 830 أمنية، لافتة لأن هذا الرقم يمثل قفزة نوعية مقارنة بـ712 أمنية بـ 2023.