2024.. رحلة استثنائية في التمكين لأصحاب الهمم

خطت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال مسيرتها في عام 2024 خطوات ناجحة، في مجال رعاية وتأهيل مختلف فئات أصحاب الهمم، محققة شعار «معاً نحو التميز والتمكين»، وحققت قفزات نوعية في الخدمات التي تقدمها لنحو 25 ألف مستفيد، منهم 1870 من الطلاب المنتظمين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها، وعددها 19 مركزاً وإدارة منتشرة على مستوى الإمارة، مؤكدة دورها الريادي في تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي، وتأتي هذه الجهود ضمن الرؤية الثاقبة لدولة الإمارات التي تضع رفاهية وحقوق أصحاب الهمم في مقدمة أولوياتها.

وواصلت المؤسسة جهودها لإدماج وتمكين أصحاب الهمم في سوق العمل، من خلال توفير وظائف لـ80 صاحب همة عبر شراكاتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وجرى تكريم 24 جهة وشركة خلال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024، تقديراً لدعمهم جهود المؤسسة لتوظيف أصحاب الهمم، كما مكّنت المؤسسة 200 من منتسبيها في مشروعاتها الإنتاجية، وألحقت 400 من الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد بشهادة الاستعداد للعمل المستوى الثاني.

وأطلقت المؤسسة، بالتعاون مع جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا الاتحادية، قاموس علم النفس الإماراتي - الروسي، ودشنت في هذا الإطار منصة إلكترونية بالتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، لتحويله إلى شكل رقمي، وتخزينه في قواعد بيانات معتمدة لمصلحة المؤسسة، وتهدف إلى تسجيل القاموس في الهيئات الدولية المحترفة للنشر مثل «اليونسكو» والمنتديات الدولية للمكتبات، مع ضمان التوافق مع محركات الذكاء الاصطناعي «CHATGPT»، كما أطلقت المؤسسة جائزة «قاموس علم النفس للبحث العلمي»، ضمن «مشروع القاموس».